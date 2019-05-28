Lima Grubu Venezuela krizini Guatemala'da görüşecek

Amerika kıtasındaki 14 ülkenin oluşturduğu Lima Grubu, Venezuela'da devam eden insani krizi görüşmek için 6 Haziran'da Guatemala'da toplanacak.

Ülke basınındaki haberlere göre, Lima Grubu, Venezuela'daki süreci değerlendirmek amacıyla 6 Haziran'da biraya gelecek.

Grup, 20 Mayıs'ta yapılması planlanan toplantıyı Dışişleri Bakanları ve Lima Grubu Ulusal Koordinatörleri'nin kararıyla ertelemişti.

Latin Amerika kıtasında, "Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma" iddiasıyla oluşturulan Lima Grubu'nun 10 üyesi olan Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri Kanada'nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezuela'daki gelişmeleri görüşmüştü.

