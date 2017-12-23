KADIN

Limon kolonyanızı evde kendiniz yapabilirsiniz. O kadar da basit ki...

Limon kolonyanızı evde kendiniz yapabilirsiniz. O kadar da basit ki...

Limon kolonyanızı evde kendiniz yapabilirsiniz. O kadar da basit ki...

Kolonya çoğumuzun evinde bulunan ve kuşaktan kuşağa kullanılan serinletici bir kokudur. Ancak çok çeşidi bulunmasına rağmen piyasada satılan ucuz kolonyalar zehirli kimyasallardan arındırılmadığı için beyin, ciğer ve deri üzerinde ciddi hasarlara neden olabilirler.

Yeni yıl yaklaşırken evimize davet edeceğimiz misafirlerinize çok para harcamadan evde hazırlayacağınız limon kolonyasını ikram etmek ister misiniz. İşte evinizde en doğal haliyle hazırlayacağınız ve içiniz rahat şekilde kullanacağınız kolonyanın yapılışı;

Gerekli malzemeler

1 adet limon

250 gr beyaz alkol

1 Litre saf su

1 adet şişe

Kolonya nasıl hazırlanır?

Bir adet limonu kabuklarını soymadan küçük tanecikler halinde kesin ve ağızı kapanacak bir kabın içerisine koyun. Üzerine 250 gram beyaz alkolü ve bir litre saf suyu ekleyin. Bu karışımı bir kaç gün kapalı şekilde bekletin. Günler geçtikçe limon ve beyaz alkol karışarak limon kolonyasını oluşturacaktır. Daha sonra bekletilen bu karışımı süzün. Kolonyanız hazır hale gelir. Artık uygun bir şişeye koyup konuklarınıza ikram edebilirsiniz.

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