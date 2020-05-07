Limon ve aspirinin cilt bakımında mucizevi etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Eskiden bazı ağaçların kabuklarından çıkarılan tozlar ağrıları hafifletmekte kullanılırdı. Bu tozun içerdiği etken madde bugün aspirindeki etken madde ile aynı. Salisilik asit denilen bu madde cildin üst katmanını soymaya ve cildin yenilenmesine yarıyor. Cildin yenilenmesi ve bakımı noktasında aspirin ve limon ikilisinden faydalanabilirsiniz. Aspirin mucizevi limonla birleştiğinde olanları tahmin edemezsiniz. En güzel cilt yenileyici, onarıcı maskeler bu ikilinin eseri!

1. ASPİRİN MUCİZESİ

Aspirinin içindeki salisilik asit ciltteki fazla yağı gidermeye ve ölü hücrelerin atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ciltteki kızarıklığı gideriyor, bazı cilt hastalıklarının semptomlarının hafiflemesinde etkili olabiliyor, cildi bakterilerden temizliyor, anti-enflamatuar özelliğiyle ciltte şişkinliği azaltmaya ve cildi iyileştirmeye yardımcı oluyor, sivilce ve lekelerin tedavisinde kullanılabiliyor. Bu mucizevi ilaçtan faydalanmanın, evde aspirinle kendi bakım maskelerinizi yapmanın pek çok yolu var.

2. SİVİLCELER İÇİN ASPİRİN BAZLI MASKELER

Dermatolojik ve kozmetik araştırmalarla aspirinin akne tedavisinde son derece yararlı olduğu kesinleşti. Kendi aspirin bazlı sivilce maskenizi yapmak için sadece 5 aspirin tableti ve biraz damıtılmış suya ihtiyacınız var. Aspirinleri eziyor, damıtılmış suyu ekliyorsunuz, bu kadar basit. İsterseniz, bu doğal karışımdan antibakteriyel nemlendirici gibi faydalanmak için karışıma bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Maskeyi sivilceli bölgelere uygulayıp, 10 dakika bekletmeniz yeterli.