Limon ve aspirinin cilt bakımında mucizevi etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Eskiden bazı ağaçların kabuklarından çıkarılan tozlar ağrıları hafifletmekte kullanılırdı. Bu tozun içerdiği etken madde bugün aspirindeki etken madde ile aynı. Salisilik asit denilen bu madde cildin üst katmanını soymaya ve cildin yenilenmesine yarıyor. Cildin yenilenmesi ve bakımı noktasında aspirin ve limon ikilisinden faydalanabilirsiniz. Aspirin mucizevi limonla birleştiğinde olanları tahmin edemezsiniz. En güzel cilt yenileyici, onarıcı maskeler bu ikilinin eseri!
Aspirinin içindeki salisilik asit ciltteki fazla yağı gidermeye ve ölü hücrelerin atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ciltteki kızarıklığı gideriyor, bazı cilt hastalıklarının semptomlarının hafiflemesinde etkili olabiliyor, cildi bakterilerden temizliyor, anti-enflamatuar özelliğiyle ciltte şişkinliği azaltmaya ve cildi iyileştirmeye yardımcı oluyor, sivilce ve lekelerin tedavisinde kullanılabiliyor. Bu mucizevi ilaçtan faydalanmanın, evde aspirinle kendi bakım maskelerinizi yapmanın pek çok yolu var.
Dermatolojik ve kozmetik araştırmalarla aspirinin akne tedavisinde son derece yararlı olduğu kesinleşti. Kendi aspirin bazlı sivilce maskenizi yapmak için sadece 5 aspirin tableti ve biraz damıtılmış suya ihtiyacınız var. Aspirinleri eziyor, damıtılmış suyu ekliyorsunuz, bu kadar basit. İsterseniz, bu doğal karışımdan antibakteriyel nemlendirici gibi faydalanmak için karışıma bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Maskeyi sivilceli bölgelere uygulayıp, 10 dakika bekletmeniz yeterli.
Aspirin-damıtılmış su karışımından oluşan macuna biraz limon suyu ekleyin. Bu karışım güneş yanıkları için birebirdir. Ekstra güçlü hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda cildinize uygulayabileceğiniz bir güzellik sırrı…
Cilt bakımı için uygularken yıkama aşamasında asidik limon suyunu nötralize etmek için karbonatlı suya daldırdığınız bir pamukla cildinizi silmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar.
Aspirin-limon suyu macununu cildinizdeki lekeler için de kullanabilirsiniz. Lekelerinize uygulayıp 45 dakika kadar bekletip yıkayabilirsiniz. Ya da yatmadan önce yapıp bir gece yüzünüzde kuruyan maskeyle yatıp sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkayabilirsiniz.
Bu mucizevi ikili cilt için harikadır ama bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Aspirin ve limonun çok fazla kullanılması cildinizi kurutabilir. Cildinizi aşırı kurutmak da başka sorunlara yol açabilir, bu nedenle cildinizin doğal yağlarını ciltten uzaklaştırmamak önemli. Hassas bir cildiniz varsa dikkatli kullanmanızda fayda var.
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