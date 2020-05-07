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Limon ve aspirinin cilt bakımında mucizevi etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir güzellik sırrı duymak ister misiniz? Ağrıları hafifletmek için kullanılan aspirinin cilt bakımındaki etkisi kanıtlandı. Aspirin ve limon suyu birleşince cilt için harika bir ikili haline geliyor ve cildinizi tazeleyip iyileştiriyorlar. Bu ikiliden aspirin cilde peeling yapan bazı bileşikler içerirken, limon da içerdiği C vitamini sayesinde güneş hasarını en aza indirgiyor.

Limon ve aspirinin cilt bakımında mucizevi etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Eskiden bazı ağaçların kabuklarından çıkarılan tozlar ağrıları hafifletmekte kullanılırdı. Bu tozun içerdiği etken madde bugün aspirindeki etken madde ile aynı. Salisilik asit denilen bu madde cildin üst katmanını soymaya ve cildin yenilenmesine yarıyor. Cildin yenilenmesi ve bakımı noktasında aspirin ve limon ikilisinden faydalanabilirsiniz. Aspirin mucizevi limonla birleştiğinde olanları tahmin edemezsiniz. En güzel cilt yenileyici, onarıcı maskeler bu ikilinin eseri!

1. ASPİRİN MUCİZESİ

Aspirinin içindeki salisilik asit ciltteki fazla yağı gidermeye ve ölü hücrelerin atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca ciltteki kızarıklığı gideriyor, bazı cilt hastalıklarının semptomlarının hafiflemesinde etkili olabiliyor, cildi bakterilerden temizliyor, anti-enflamatuar özelliğiyle ciltte şişkinliği azaltmaya ve cildi iyileştirmeye yardımcı oluyor, sivilce ve lekelerin tedavisinde kullanılabiliyor. Bu mucizevi ilaçtan faydalanmanın, evde aspirinle kendi bakım maskelerinizi yapmanın pek çok yolu var.

2. SİVİLCELER İÇİN ASPİRİN BAZLI MASKELER

Dermatolojik ve kozmetik araştırmalarla aspirinin akne tedavisinde son derece yararlı olduğu kesinleşti. Kendi aspirin bazlı sivilce maskenizi yapmak için sadece 5 aspirin tableti ve biraz damıtılmış suya ihtiyacınız var. Aspirinleri eziyor, damıtılmış suyu ekliyorsunuz, bu kadar basit. İsterseniz, bu doğal karışımdan antibakteriyel nemlendirici gibi faydalanmak için karışıma bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Maskeyi sivilceli bölgelere uygulayıp, 10 dakika bekletmeniz yeterli.

3. GÜNEŞ YANIĞINIZ MI VAR? ASPİRİN VE LİMON MASKESİ İLE TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ

Aspirin-damıtılmış su karışımından oluşan macuna biraz limon suyu ekleyin. Bu karışım güneş yanıkları için birebirdir. Ekstra güçlü hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda cildinize uygulayabileceğiniz bir güzellik sırrı…

Cilt bakımı için uygularken yıkama aşamasında asidik limon suyunu nötralize etmek için karbonatlı suya daldırdığınız bir pamukla cildinizi silmeniz daha iyi sonuç almanızı sağlar.

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4. LEKE TEDAVİSİNDE DE ETKİLİ

Aspirin-limon suyu macununu cildinizdeki lekeler için de kullanabilirsiniz. Lekelerinize uygulayıp 45 dakika kadar bekletip yıkayabilirsiniz. Ya da yatmadan önce yapıp bir gece yüzünüzde kuruyan maskeyle yatıp sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkayabilirsiniz.

5. DİKKAT! ASPİRİN VE LİMONU FAZLA KULLANMAK CİLDİ KURUTABİLİR

Bu mucizevi ikili cilt için harikadır ama bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Aspirin ve limonun çok fazla kullanılması cildinizi kurutabilir. Cildinizi aşırı kurutmak da başka sorunlara yol açabilir, bu nedenle cildinizin doğal yağlarını ciltten uzaklaştırmamak önemli. Hassas bir cildiniz varsa dikkatli kullanmanızda fayda var.

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