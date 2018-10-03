KADIN

Limonlu teşhis! Bu fotoğrafla kanser olduğunu öğrendi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 03.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgeleyen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

Limonlu teşhis! Bu fotoğrafla kanser olduğunu öğrendi

Fotoğraf, İngiltere'de "Worldwide Breast Cancer" adlı yardım derneğinin kurucusu Corrine Ellsworth Beaumont tarafından tasarlandı.

"Limonlarınızı tanıyın" adı verilen kampanyayla kadınların memelerindeki değişiklikleri, fotoğraftaki bir düzine limonla kıyaslayarak hastalığı erken fark etmeleri amaçlanıyor.

Fotoğrafta, ele gelen kitle, kızarıklık, girinti, meme ucunda sıvı sızıntısı, çukurlaşma, meme ucunun içeri çekilmesi gibi farklı belirtiler bir düzine limonla gösteriliyor.

Fotoğraf sadece Facebook'ta 47 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı ve 26 bin kişi tarafından beğenildi.

Uzmanlara göre, birçok kadın, memelerindeki kitleler konusunda duyarlı olmasına karşın, memenin şekli ve büyüklüğündeki değişiklikler çoğu zaman fark edilmiyor.

Facebook'ta paylaşarak fotoğrafın yayılmasını sağlayan Erin Smith Chieze adlı kanser hastası, kendi hastalığının bu fotoğrafla farkına vardığını söyledi. Memesinin fotoğraftaki limonlardan birine benzemesi üzerine şüphelenen Chieze'in daha sonra dördüncü aşama meme kanseri olduğu tespit edilmiş.

lemon

'DİĞER BELİRTİLER KONUSUNDA DA ÇALIŞMA YAPMALIYIZ'

Huffington Post sitesine konuşan Chieze, "Aralık 2015'te mememdeki çukurlaşmanın fotoğraftaki limonlardan birine çok benzediğini görünce kanser olduğumu hemen anladım. Meme kanserinin ne olduğunu biliyordum. Mememi nasıl kontrol etmem gerektiğini de. Ama elime gelen bir kitle yoktu. 5 gün sonra kanser teşhisi konuldu" dedi.

İnternette kanser hastalarının birbirleriyle "şirin kalp sembolleri" paylaştığını söyleyen Chieze, "Bu fotoğrafı görmeseydim, hastalığımın farkına varmayacaktım" diye konuştu.

"Breast Cancer Now" adlı yardım örgütünün kamu sağlığı bölümü başkanı Eluned Hughes da, kadınlarının memelerinin şekillerindeki izlemesinin önemine dikkat çekerek, "Kadınlar çoğu zaman kitle içermeyen değişikliklerin ciddi bir şeye işaret edebileceğinin farkına varmıyor. Bu nedenle kadınları bilinçlendirmek için diğer belirtiler konusunda da çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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