Limonun saça inanılmaz etkisi! Saçınıza sürdüğünüzde...

Güzelliğin en doğal hali; ışıl ışıl parlayan, dolgun ve hacimli görünen saçlardır. Birçok işleme maruz kalan ve dış etkenlerden çok çabuk etkilenen saçlarında bakıma ihtiyacı vardır. Boya ile renklendirmek; fön, maşa, düzleştirici ile şekillendirmek ve hava kirliliği saçların en büyük kabusudur.

Saçlar bazen elektriklenme, kabarıklık ve yapışıklık gibi birçok problemle boğuşmamıza neden olabilir. Bir de üzerine pul pul olan saç derisi ve kepek sorunu da eklenince saçlara bakım yapılması neredeyse bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

Piyasada kullanılan çok sayıdaki kimyasal ürünün yerine saçlarınız için limon kullanmayı deneyebilirsiniz. Uzmanların yaptığı açıklamalar doğrultusunda; limon doğru bir şekilde kullanıldığında saça büyük fayda sağlıyor. Peki limonun saça faydaları nelerdir? Limon saça nasıl uygulanır? İşte, limonun saça faydalarına dair merak edilen bütün detaylar…

LİMONUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Limonun içeriğinde C vitaminin yanında; kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve çok sayıda lif bulunuyor. Zengin mineral ve vitamin deposu olan limon, saçları da besleyip onarıyor.