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Limonun saça inanılmaz etkisi! Saçınıza sürdüğünüzde...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Limonu genellikle sosların içinde kullanmaya alışkınız ancak limon içeriğindeki asidik özelliği ile kişisel bakımında bir numaralı besin olarak karşımıza çıkar. C vitamini deposu olan limon başta cilt ve ağız bakımı olmak üzere; saç bakımında kullanılmaya başlanmıştır. Limon maskesi ya da içeriğinde limon olan saç bakım kürlerinin uygulamasından sonra pek çok yararın olduğunu söylemek mümkündür.

Limonun saça inanılmaz etkisi! Saçınıza sürdüğünüzde...

Güzelliğin en doğal hali; ışıl ışıl parlayan, dolgun ve hacimli görünen saçlardır. Birçok işleme maruz kalan ve dış etkenlerden çok çabuk etkilenen saçlarında bakıma ihtiyacı vardır. Boya ile renklendirmek; fön, maşa, düzleştirici ile şekillendirmek ve hava kirliliği saçların en büyük kabusudur.

Saçlar bazen elektriklenme, kabarıklık ve yapışıklık gibi birçok problemle boğuşmamıza neden olabilir. Bir de üzerine pul pul olan saç derisi ve kepek sorunu da eklenince saçlara bakım yapılması neredeyse bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

Piyasada kullanılan çok sayıdaki kimyasal ürünün yerine saçlarınız için limon kullanmayı deneyebilirsiniz. Uzmanların yaptığı açıklamalar doğrultusunda; limon doğru bir şekilde kullanıldığında saça büyük fayda sağlıyor. Peki limonun saça faydaları nelerdir? Limon saça nasıl uygulanır? İşte, limonun saça faydalarına dair merak edilen bütün detaylar…

LİMONUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Limonun içeriğinde C vitaminin yanında; kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve çok sayıda lif bulunuyor. Zengin mineral ve vitamin deposu olan limon, saçları da besleyip onarıyor.

İçeriğindeki çok sayıdaki mineral ve vitamin saç tellerini tek tek besler ve güçlendirir.
Güçlenen saç telleri ise daha dolgun ve gür bir görüntüye kavuşmanıza yardımcı olur.

Limonun saça en büyük etkisi ise kepeği yok etmesidir. Yalnızca var olan kepekleri yok etmez aynı zamanda yeni kepek oluşumunu da engeller.

Saç derisindeki problemleri çözer. Saç derisini temizleyerek tıkanıkları ortadan kaldırır. Böylece saç derisindeki kaşıntı ve kızarıklık kısa sürede giderilir.

Yağlı saçların en büyük kurtarıcısı limondur. Limon saçları besleyerek yağlanmanın önüne geçer ve yağ dengesini ayarlar.

Limon saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır ve saç köklerini besler. Daha parlak ve canlı gözüken saçlar, sağlıklı saç kökleri ile mümkündür.

Saçların tellerinin kırılmasını önleyerek daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Limonun içerisinde bulunan sitrik asit ile saçların rengini doğal yollardan açmak
mümkündür. Saç renginizi doğal yollardan açmak için limonu suyla seyrelterek saçınıza sürün ve güneşte bekleyin.

Limon bakteri öldürücü etkisinden dolayı saç temizliğinde tercih edilir.
Saça sıklıkla limon sürmek yüksek asidik özelliği nedeniyle saç diplerine zarar verebilir. Bu nedenle saç dipleri tahriş olabilir ve saçlarınızın kurumasına yol açabilir.

Limon maskesi ya da limon kürü ile saça bakım yapmak için belirlenen dozda kullanılması gerekir. Aynı zamanda uzmanlar tarafından verilen uygun talimatları takip etmek de önemlidir.

LİMONLA YAPILAN SAÇ MASKELERİ

Bal+ Limon+ Zeytinyağı+ Biberiye Yağı

2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 4 damla biberiye yağını bir kapta karıştırın. Karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ardından şampuan ile temizleyin.

Limon+ Sirke+ Su

1 fincan limon suyu, yarım fincan su ve yarım fincan elma sirkesini bir kapta karıştırın. İsterseniz bu karışımı banyo sırasında son durulama suyunuzun içine ekleyebilirsiniz ya da duştan hemen önce bir pamuk yardımıyla saç diplerinize bastırarak uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
limonlu saç maskesi, saç bakımı,

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