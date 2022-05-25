Lipo şekillendirme nedir ve kimler için uygundur?

Farklı kısımlardan yapılan bu inceltme işlemi, tam oturan ve sıkı bir görünüm sağlar. Bu işlemde genellikle vaser liposuction veya lazer yöntemleri kullanılır. Bu ameliyat obezitenin tedavisi değildir. 360 derece liposuction yapabilmek için hastanın vücut kitle indeksinin 30'un altında olması gerekir. Vücudun birçok bölgesinde zayıflama etkisi yaratan cerrahi bir işlemdir. Vücudun daha şekilli görünmesi sağlanır. Kilo ideal olsa da daha sıkı ve zayıf olmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Özgür Pilancı, lipo şekillendirme ile ilgili merak edilenleri anlatıyor.

360 derece liposuction ideal vücut ağırlığına sahip 18 yaşından büyük ve cilt elastikiyeti bozulmamış kişiler için uygundur. Elbette hastanın işleme veya anesteziye engel olacak herhangi bir rahatsızlığının olmaması gerekir.

YAĞ ALDIRMA NEDİR?

Yağ aldırma işlemi olarak bilinen liposuction uygulama amacı bölgesel zayıflamadır. Bu yöntem sayesinde bel, basen, kalça, kol gibi dirençli yağların bulunduğu bölgelerde uygulama yapılabilir. İşlemin uygulanması ise oldukça kolaydır. Lokal anestezi ile işleme başlanır. Liposuction için özel üretilen kanüller ile yağ dokularına girilir ve yağ hücreleri özel solüsyonlar verilerek şişirilir ardından mekanik veya farklı enerji yöntemleri ile parçalanır ardında özel sistemlerle vücut dışına tahliyesi gerçekleştirilir. Kişinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen ölçüde yağ çekilir ve sonucunda incelme sağlanır.

Uygulama sonrasında ise kişiler 3 gün içerisinde günlük yaşamlarına geri dönebilirler. İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Daha etkili ve sağlıklı sonuçlar için 1 ay boyunca özel korse giyilmesi tavsiye edilir. Özel bölgesel masaj terapileri ve kişinin diyetine özen göstermesiyle daha nitelikli ve estetik sonuçlar elde edilebilir. Net etki ise 12 ay içerisinde gözlenir.

YAĞ ALDIRMA İŞLEMİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her iki işlemde mutlaka alanında uzman ve deneyim sahibi uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Her iki işlemde kişilerin ihtiyacına göre göğüs ve kalça bölgesine odaklı uygulamalar yapılabilir. Yapılacak uygulamalar kişinin tüm görünümünü etkileyeceği için mutlaka tüm detaylar hekim ile görüşülmelidir.



