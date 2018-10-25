Liposuction için bilinmesi gereken 10 altın kural!

1. DOKTROR SEÇİMİ Her operasyonda olduğu gibi doktorun liposuctionda da deneyimli olmalıdır. Çok sayıda ve değişik komposizyon ile operasyon yapmış olmalı ve her olasılığa karşı bir ‘B’ planı olmadır. Bunu da operasyon öncesi hastanın beklentilerini de dikkate alarak hastayı ayrıntılı bilgilendirmelidir. Ayrıca liposuction konusunda temel teorik konulara hakim olmalı ve bilimsel yayınları takip etmelidir. 2. ALINACAK YAĞ MİKTARI Hastanın operasyon sonrasında hem sağlık ve hem de konfor açısından alınacak yağ miktarının bir limiti vardır. Hastalar her zaman daha fazlasını isterler. Aspire edilen yağ ile birlikte kan miktarı azaldıkça aspire edilecek yağ miktarı artacaktır. VASER liposuction yağ dokusuna spesifik olduğu için 7000-8000 cc yağ aspire edilebilmektedir. Tabii bu durum her hasta da farklılık arz edebilir. 3. LİPOSUCTİON SONRASI DERİNİN GERİLMESİ Liposuction sonrası deride belirli sıkılaşma ve germe olmaktadır. Zaten liposuction sadece cilt altı yağ dokusunun dışarı alınması işlemi değildir. Süreç gereği bu germe ve sıkılaşma olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile VASER ve lazer liposuction ile geleneksel liposuctiona göre daha fazla deri germe ve sıkılaşma yapmaktadırlar. Fakat bunlara rağmen yaşın, doğum sayısının ve deri elastikiyetinin fazla olması durumunda deri çıkarılması (mini abdominplasti, kol ve uyluk germe) gerekebilir. Bu durumda belli bir yara izi oluyor olsa da bu iz görsel olarak saklanabilmektedir. Liposuction Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kural

4. SELLÜLİT VARLIĞI Özellikle kadınlarda ergenlik sonrası başlayan uyluk, bacak ve popoda portakal kabuğu şekli görünümüdür. Selüliteki bu görünümün nedeni o bölgelerdeki yüzeysel yağ dokusunun yapısal farklılığından ileri gelir. Sert vertikal septalar yağ dokusunu bölmelere ayırır. Derinin kan akımın azalmasını takiben hipoksik bir durum ermiş altı yağ dokusu arasındaki septaların zayıflaması veya kontrakte olması ile ciltte bu görünüm oluşur. Sellülit için birçok tedavi yöntemi kullanılmasına rağmen hala tedavisi bulunamamıştır. VASER ve lazer (NdYAG) liposuction ile çok büyük miktarda fayda sağlanmaktadır. Kan damarlarına zarar vermediği için ve yüzeysel yağ tabakasında müdahale ettiği için ciltte düz bir görünüm oluşmasını sağlar. 5. HASTANE SEÇİMİ Hastanenin kan merkezi, laboratuvar, yoğun bakımı ve kaliteli bir ameliyathanesi olmalıdır. Ayrıca gece nöbetçi doktoru bulunmalıdır. 6. KULLANILACAK TEKNOLOJİ Liposuction sonrası ağrı, iyileşme süresinin uzunluğu, ekimoz ve ödem olması hastaların bu operasyonu olmaması için çok önemli sebeplerdi. Fakat 80’li yıllarda ses enerjisinin kullanıldığı VASER liposuction bu şikayetleri azaltmıştır. Yakın zamanda kullanılan lazer liposuctionda oldukça faydalıdır. Bu cihazların birbirine olan üstünlüğü yoktur fakat kullanım alanları farklılıklar vardır. VASER liposuction bağ dokusunun çok olduğu omuz sırt uyluk ve popo da daha başarılı olmaktadır.