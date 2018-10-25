Liposuction için bilinmesi gereken 10 altın kural!

1. DOKTROR SEÇİMİ
Her operasyonda olduğu gibi doktorun liposuctionda da deneyimli olmalıdır. Çok sayıda ve değişik komposizyon ile operasyon yapmış olmalı ve her olasılığa karşı bir ‘B’ planı olmadır. Bunu da operasyon öncesi hastanın beklentilerini de dikkate alarak hastayı ayrıntılı bilgilendirmelidir. Ayrıca liposuction konusunda temel teorik konulara hakim olmalı ve bilimsel yayınları takip etmelidir.
2. ALINACAK YAĞ MİKTARI
Hastanın operasyon sonrasında hem sağlık ve hem de konfor açısından alınacak yağ miktarının bir limiti vardır. Hastalar her zaman daha fazlasını isterler. Aspire edilen yağ ile birlikte kan miktarı azaldıkça aspire edilecek yağ miktarı artacaktır. VASER liposuction yağ dokusuna spesifik olduğu için 7000-8000 cc yağ aspire edilebilmektedir. Tabii bu durum her hasta da farklılık arz edebilir.
3. LİPOSUCTİON SONRASI DERİNİN GERİLMESİ
Liposuction sonrası deride belirli sıkılaşma ve germe olmaktadır. Zaten liposuction sadece cilt altı yağ dokusunun dışarı alınması işlemi değildir. Süreç gereği bu germe ve sıkılaşma olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile VASER ve lazer liposuction ile geleneksel liposuctiona göre daha fazla deri germe ve sıkılaşma yapmaktadırlar. Fakat bunlara rağmen yaşın, doğum sayısının ve deri elastikiyetinin fazla olması durumunda deri çıkarılması (mini abdominplasti, kol ve uyluk germe) gerekebilir. Bu durumda belli bir yara izi oluyor olsa da bu iz görsel olarak saklanabilmektedir. Liposuction Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kural
4. SELLÜLİT VARLIĞI
Özellikle kadınlarda ergenlik sonrası başlayan uyluk, bacak ve popoda portakal kabuğu şekli görünümüdür. Selüliteki bu görünümün nedeni o bölgelerdeki yüzeysel yağ dokusunun yapısal farklılığından ileri gelir. Sert vertikal septalar yağ dokusunu bölmelere ayırır. Derinin kan akımın azalmasını takiben hipoksik bir durum ermiş altı yağ dokusu arasındaki septaların zayıflaması veya kontrakte olması ile ciltte bu görünüm oluşur.
Sellülit için birçok tedavi yöntemi kullanılmasına rağmen hala tedavisi bulunamamıştır. VASER ve lazer (NdYAG) liposuction ile çok büyük miktarda fayda sağlanmaktadır. Kan damarlarına zarar vermediği için ve yüzeysel yağ tabakasında müdahale ettiği için ciltte düz bir görünüm oluşmasını sağlar.
5. HASTANE SEÇİMİ
Hastanenin kan merkezi, laboratuvar, yoğun bakımı ve kaliteli bir ameliyathanesi olmalıdır. Ayrıca gece nöbetçi doktoru bulunmalıdır.
6. KULLANILACAK TEKNOLOJİ
Liposuction sonrası ağrı, iyileşme süresinin uzunluğu, ekimoz ve ödem olması hastaların bu operasyonu olmaması için çok önemli sebeplerdi. Fakat 80’li yıllarda ses enerjisinin kullanıldığı VASER liposuction bu şikayetleri azaltmıştır. Yakın zamanda kullanılan lazer liposuctionda oldukça faydalıdır. Bu cihazların birbirine olan üstünlüğü yoktur fakat kullanım alanları farklılıklar vardır. VASER liposuction bağ dokusunun çok olduğu omuz sırt uyluk ve popo da daha başarılı olmaktadır.
7. ASPİRE EDİLEN YAĞLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ
Bazı bölgelerinde yağ dokusu ile desteklenmesi gerekir. Mesela bacak-uyluk inceliği ve çarpıklığı, yüzde elmacık kemiklerin silikliği, dudak inceliği gibi durumda dolgu amaçlı aspire edilen yağ dokusu kullanılabilir. Lazer liposuction ile aspire edilen yağ dokusu kullanılmamaktadır. VASER ile edilen yağ dolgusunun yaşayabilinirliği yağ dokusu amaçlı büyük avantajdır.
8. EGZERSİZ VE DİYETİN ÖNEMİ
Hayatın her aşamasında egzersiz ve diyet yapılmalıdır. Liposuction ile yağ hücrelerinin sayısı azaldığı ve iyileşme fibröz doku olduğu için sonrasında aynı yerden yağlanma olması zordur. Fakat imkansız değildir. Bu sebeple diyet ve egzersiz operasyon sonrası yaşam şekli olarak sürdürülmelidir.
9. GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR
Operasyon öncesi hastanın riskleri ortaya konmalıdır. Bunlar; operasyon süresinin uzunluğu, alınacak yağ dokusunun miktarı, sigara kullanımı, hipertansiyon ve kalp damar hastalığı varlığı, obesite varlığı, doğum kontrol ilaçlarının kullanımıdır. Bu durumlar karşı tedbirler alınarak güveli bir operasyon yapılabilir. Her operasyonda görülebilecek venöz emboliye karşı tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler kan sulandırıcı, varis çorabı kullanılması ve erken mobilizasyondur.
5 ay sonrası iyileşme sağlandığı için sonuçlar da tam değerlendirilebilmektedir. %20 oranında kontur düzensizliği görülmemekteydi. Ama bu VASER ve lazer ile %2-5 oranında olmaktadır. Bunlar da lokal şartlarda evişe edilebilmektedir.
10. LİPOSUCTİON SONRASI SÜREÇ
VASER liposuction ile iyileşme süreci hem hızlı olmakta ve hem de konforlu olmaktadır. Hasta aynı gün ayağa kalkıp yürümektedir. Sıkı bir korse giydirilmektedir. 10. Gün sonrası düşük beden korse ile değiştirme yapılabilir.
Sadece hastalar sonucu hemen göremediği için heyecanları ve bekleme döneminde sabırsızlık olmaktadır.
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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