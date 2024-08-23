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    4. Lise müdürü ve maskottan tuhaf dans! Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu... Müdür görevinden uzaklaştırıldı

    Lise müdürü ve maskottan tuhaf dans! Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu... Müdür görevinden uzaklaştırıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 09:41
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    Kaliforniya'daki bir lisenin müdürü, okul maskotuyla yaptığı dansı cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Lise müdürü ve maskottan tuhaf dans! Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu... Müdür görevinden uzaklaştırıldı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Atwater bölgesindeki bir lisede öğrenciler, veliler , öğretmenler ve diğer okul personelinin kutlamak için spor salonunda toplandığı bir okula dönüş partisi düzenlendi. Bir veli, müdür ve maskotun dansından rahatsızlık duyunca hareketlerini cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

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    Görüntülerde müdürün bir ofis koltuğuna oturduğu, önünde Thor kıyafeti giyen bir maskotun göbek attığı ve kalçasını dönerek twerk yaptığı anlar yer aldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Merced Union Lisesi Bölgesi (MUHSD) sözcüsü People'a yaptığı açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve soruşturma süresinde müdürün görevinden alındığını açıkladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dans Kaliforniya
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