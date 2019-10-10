HABER

Liseliler teknolojiden uzak doğada kamp kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Rize'de Çayeli Doğa Sporları İhtisas Kulübünce hayata geçirilen "Mavi Yeşil" projesi kapsamında lise öğrencileri Kuspa tepesinde çadır kurarak kamp yaptı - Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk: - "Buradaki amacımız öğrencilere farklı bir duyarlık kazandırmak ve doğayla bütünleşmelerini sağlamak" - ÇAYDOSK Başkanı Adem Köse: "Sosyal medya ve cep telefonundan uzak ve doğal bir ortam oluşturuyoruz. Gençlerimiz, doğadan kopmasınlar ve doğayla bütünleşsinler istiyoruz"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'de Çayeli Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ÇAYDOSK) tarafından hayata geçirilen "Mavi Yeşil" projesi kapsamında lise öğrencileri Kuspa tepesinde çadır kurarak kamp yaptı.

ÇAYDOSK ile Çayeli Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Mavi Yeşil" projesi kapsamında Çayeli ilçesinde yaşayan gençler, sosyal hayata entegreleri ve kişisel becerilerinin artırılması amacıyla doğada kamp yapıyor.

Çayeli Anadolu Lisesi öğrencileri, faaliyet kapsamında ilçeye bağlı Kuspa tepesinde çadır kurarak yemek pişirdi. Daha sonra öğrencilere, doğada arama kurtarma, dağcılık ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇAYDOSK kulübüyle güzel bir proje başlattıklarını söyledi.

Çayeli'nde güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Bu projedeki amacımız, öğrencileri madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak istedik. Öğrenciler bu proje sayesinde bir araya geldiler. Evden uzak doğayla iç içe oluyorlar. Kendi yemeklerini kendileri yapıyor. Buradaki amacımız öğrencilere farklı bir duyarlık kazandırmak ve doğayla bütünleşmelerini sağlamak." dedi.

ÇAYDOSK Başkanı Adem Köse ise proje ile öğrencilere farklı bir duyarlılık kazandırmak istediklerini belirterek, "Amacımız öğrencilerin tamamen doğada doğal bir şekilde yaşasınlar. Yemeklerini kendileri yapsınlar ve aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını kendileri gidersinler. Doğayla bütünleşsin istiyoruz. Gençlerimizin öz güvenlerini ve bireysel becerilerini artırmamız lazım. Gençlere böyle bir imkan tanıdık. Sosyal medya ve cep telefonundan uzak ve doğal bir ortam oluşturuyoruz. Gençlerimiz, doğadan kopmasınlar ve doğayla bütünleşsinler istiyoruz." diye konuştu.

- "20 öğrenci ile başladık"

Proje koordinatörü ve kulüp sporcusu Osman Aslan da projeyi Çayeli Kaymakamlığı ile birlikte yaptıklarını söyledi.

Doğada daha önce öğrencilere eğitimler verdiklerini anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Bu projeyi ilk defa uyguluyoruz. İlk olarak Çayeli Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci ile başladık. Kamptan bir gün önce öğrencilere çadır ve diğer eğitimleri verdik öğrenciler doğaya çıktıklarında acemilik çekmesinler diye. Kampta aynı zamanda her şey doğal, gazlı içecek dahi yok. Öğrencilerin kendi başlarına neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Kampta nasıl yaşanabilir ve doğadaki gereken kuralları burada öğretmek istiyoruz. Gençlerimizi beton yığınından uzaklaştırıp toprakla bütünleşmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Çayeli Anadolu Lisesi Müdürü Ali Delibaş ise bu tür projelerin devam etmesini istediklerini belirterek, "Buradaki amacımız öğrencileri telefon ve her türlü bağımlılıktan uzak tutup doğa sevincini onlara aşılamak ve onları doğayla bütünleştirmek istiyoruz." dedi.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Topraksız patates üretiminde verim arttıTopraksız patates üretiminde verim arttı
Asya - Pasifik’in son durumu İstanbul’da konuşulacakAsya - Pasifik’in son durumu İstanbul’da konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Mavi Yeşil" proje Çayeli Doğa Sporları İhtisas Kulübü doğa öğrenci Rize

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Teröristlerin saldırısında Ceylanpınar'daki çocuklar yaralandı

Teröristlerin attığı uçaksavar mermileri çocukları yaraladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.