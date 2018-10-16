Liste tüm illere gönderildi... İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

TOBB'dan 81 il ve 160 ilçede bulunan üyelerine gönderilen yazıda, indirim kampanyasının 3 ay süre ile yüzde 10 indirim yapılması tavsiye ediliyor.
Marketlerde indirim yapılacak ürünlerin listesi
1 / 43
İşte, market raflarında bulunan ve yüzde 10 indirim yapılacak o ürünler:
2 / 43
1- Pirinç 2- Buğday unu 3- Bebek maması (toz karışım)
3 / 43
4- Bulgur 5- Ekmek 6- Bisküvi
4 / 43
7- Kraker 8- Gofret 9- Pasta
5 / 43
10- Kek 11- Baklava 12- Ekmek hamuru (yufka)
6 / 43
13- Makarna 14- Şehriye 15- Tahıl gevreği
7 / 43
16- Dana eti 17- Kuzu eti 18- Tavuk eti
8 / 43
19- Sakatat 20- Sucuk 21- Sosis
9 / 43
22- Salam 23- Balık 24- Süt
10 / 43
25- Yoğurt 26- Beyaz peynir 27- Kaşar peyniri
11 / 43
28- Tulum peyniri 29- Krem peynir 30- Yumurta
12 / 43
31- Tereyağı (kahvaltılık) 32- Margarin 33- Zeytinyağı
13 / 43
34- Ayçiçek yağı 35- Mısırözü yağı 36- Portakal
14 / 43
37- Üzüm 38- Armut 39- Ayva
15 / 43
40- Çilek 41- Elma 42- Erik
16 / 43
43- Karpuz 44- Kavun 45- Kayısı
17 / 43
46- Kiraz 47- Kivi 48- Limon
18 / 43
49- Mandalina 50- Muz 51- Nar
19 / 43
52- Şeftali 53- Badem içi 54- Ceviz içi
20 / 43
55- Fındık içi 56- Antep fıstığı 57- Yer fıstığı
21 / 43
58- Leblebi 59- Ay çekirdeği 60- Kabak çekirdeği
22 / 43
61- Kuru üzüm 62- Kuru kayısı 63- Çarliston biber
23 / 43
64- Dolmalık biber 65- Sivri biber 66- Domates
24 / 43
67- Taze fasulye 68- Havuç 69- Ispanak
25 / 43
70- Kabak 71- Karnabahar 72- Kuru soğan
26 / 43
73- Beyaz lahana 74- Kırmızı lahana 75- Mantar
27 / 43
76- Marul 77- Maydanoz 78- Patlıcan
28 / 43
79- Pırasa 80- Salatalık 81- Sarımsak
29 / 43
82- Kırmızı turp 83- Yeşil soğan 84- Patates
30 / 43
85- Kuru fasulye 86- Nohut 87- Mercimek
31 / 43
88- Diğer bakliyat (kuru barbunya) 89- Konserveler 90- Salça
32 / 43
91- Zeytin 92- Cipsler 93- Toz şeker
33 / 43
94- Kesme şeker 95- Reçel 96- Bal
34 / 43
97- Pekmez 98- Tahin helvası 99- Çikolata tablet
35 / 43
100- Çikolata krem 101- Lokum 102- Sakız
36 / 43
103- Kağıtlı şeker 104- Dondurma 105- Baharat
37 / 43
106- Tuz 107- Kabartma maddeleri 108- Sirke
38 / 43
109- Ketçap 110- Mayonez 111- Tahin
39 / 43
112- Hazır çorbalar 113- Hazır pakette toz tatlılar (puding) 114- Kahve
40 / 43
115- Hazır kahve 116- Çay 117- Poşet bitki ve meyve çayı
41 / 43
118- Kakao 119- Kakaolu içecekler toz 120- Su
42 / 43
121- Maden suyu ve sodası 122- Gazoz meyveli 123- Kola
43 / 43
124- Soğuk çay 125- Ayran 126- Meyve Suyu
Okuyucu Yorumları 0 yorum