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Liste tüm illere gönderildi... İşte marketlerde indirim yapılacak ürünler

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birliği (TOBB), 365 üye oda ve borsaya, enflasyon ile mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Listede 400'ü aşkın ürün yer aldı. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe, indirim yapılacak ürünlerin listesi oda ve borsalara ulaştı.

TOBB'dan 81 il ve 160 ilçede bulunan üyelerine gönderilen yazıda, indirim kampanyasının 3 ay süre ile yüzde 10 indirim yapılması tavsiye ediliyor.

Marketlerde indirim yapılacak ürünlerin listesi

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İşte, market raflarında bulunan ve yüzde 10 indirim yapılacak o ürünler:
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1- Pirinç 2- Buğday unu 3- Bebek maması (toz karışım)
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4- Bulgur 5- Ekmek 6- Bisküvi
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7- Kraker 8- Gofret 9- Pasta
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10- Kek 11- Baklava 12- Ekmek hamuru (yufka)
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13- Makarna 14- Şehriye 15- Tahıl gevreği
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16- Dana eti 17- Kuzu eti 18- Tavuk eti
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19- Sakatat 20- Sucuk 21- Sosis
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22- Salam 23- Balık 24- Süt
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25- Yoğurt 26- Beyaz peynir 27- Kaşar peyniri
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28- Tulum peyniri 29- Krem peynir 30- Yumurta
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31- Tereyağı (kahvaltılık) 32- Margarin 33- Zeytinyağı
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34- Ayçiçek yağı 35- Mısırözü yağı 36- Portakal
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37- Üzüm 38- Armut 39- Ayva
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40- Çilek 41- Elma 42- Erik
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43- Karpuz 44- Kavun 45- Kayısı
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46- Kiraz 47- Kivi 48- Limon
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49- Mandalina 50- Muz 51- Nar
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52- Şeftali 53- Badem içi 54- Ceviz içi
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55- Fındık içi 56- Antep fıstığı 57- Yer fıstığı
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58- Leblebi 59- Ay çekirdeği 60- Kabak çekirdeği
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61- Kuru üzüm 62- Kuru kayısı 63- Çarliston biber
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64- Dolmalık biber 65- Sivri biber 66- Domates
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67- Taze fasulye 68- Havuç 69- Ispanak
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70- Kabak 71- Karnabahar 72- Kuru soğan
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73- Beyaz lahana 74- Kırmızı lahana 75- Mantar
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76- Marul 77- Maydanoz 78- Patlıcan
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79- Pırasa 80- Salatalık 81- Sarımsak
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82- Kırmızı turp 83- Yeşil soğan 84- Patates
30 / 43

85- Kuru fasulye 86- Nohut 87- Mercimek
31 / 43

88- Diğer bakliyat (kuru barbunya) 89- Konserveler 90- Salça
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91- Zeytin 92- Cipsler 93- Toz şeker
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94- Kesme şeker 95- Reçel 96- Bal
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97- Pekmez 98- Tahin helvası 99- Çikolata tablet
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100- Çikolata krem 101- Lokum 102- Sakız
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103- Kağıtlı şeker 104- Dondurma 105- Baharat
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106- Tuz 107- Kabartma maddeleri 108- Sirke
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109- Ketçap 110- Mayonez 111- Tahin
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112- Hazır çorbalar 113- Hazır pakette toz tatlılar (puding) 114- Kahve
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115- Hazır kahve 116- Çay 117- Poşet bitki ve meyve çayı
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118- Kakao 119- Kakaolu içecekler toz 120- Su
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121- Maden suyu ve sodası 122- Gazoz meyveli 123- Kola
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124- Soğuk çay 125- Ayran 126- Meyve Suyu
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Borsalar ve Birliği indirimli ürünler

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