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Lizzo sessizliğini bozdu! Muzlu cinsel ilişki eylemi iddiası...

04.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Lizzo dansçlarına yaptığı baskı ile gündemde. İddialara göre şarkıcı dansçılarına çıplak sanatçıların vajinalarından muz yemeye davet etti,çalışanlarını aşağıladı ve cinsel fantezilerle taciz etti. Tüm iddialar sonrasında Lizzo'dan açıklama geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lizzo, dansçılarının kendisine cinsel taciz ve duygusal şiddet suçlamaları ile dava açmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Dansçılar, Lizzo'nun çıplak sanatçılardan birinin göğüslerine dokunması için 'baskı yaptığını' ve 'kışkırttığını' iddia etmişti.

Hatta iddialar arasında şarkıcının dansçlarını çıplak sanatçıların vajinalarından muz yemeye davet ettiğini iddia eden muzlu seks eylemi de bulunuyordu.

Şoke eden iddiaların ardından Lizzo açıklama yaparak "Son birkaç gün yürek burkan şekilde zor ve bunaltıcı bir şekilde moral bozucu oldu" dedi.

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"İNANILMAZ VE ACAYİP GELİYOR"

"İş etiğim, ahlakım ve saygınlığım sorgulandı. Karakterim eleştirildi. Normalde yanlış iddialara cevap vermemeyi seçerim ama bunlar kulağa cevap verecek kadar inanılmaz ve acayip geliyor" diyen Lizzo açıklamasında şunları söyledi:

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"Bu sansasyon yaratan hikayeler, daha önce turdaki davranışlarının uygunsuz ve profesyonel olmadığının söylendiğini bizzat halka açık olarak kabul etmiş eski çalışanlardan geliyor. Bir sanatçı olarak yaptığım iş konusunda her zaman çok tutkulu oldum. Müziğimi ve performanslarımı ciddiye alıyorum çünkü günün sonunda sadece beni ve hayranlarımı temsil eden en iyi sanatı ortaya koymak istiyorum.

Dansçıları en sonunda patladı! "Müstehcen cinsel fanteziler ve..." Dansçıları en sonunda patladı! "Müstehcen cinsel fanteziler ve..."

Cinselliğimle ve kendimi ifade etmekle barışığım ama insanların bunu olmadığım bir şey gibi göstermek için kullanmalarını kabul etmem ve izin veremem."


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