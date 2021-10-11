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Lojistik firmasının kadın sürücüleri yola çıktı!

11.10.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur’ projesi ile Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili çalışma yürüten bir lojistik firması, proje kapsamında 2 kadın tır sürücüsünü bünyesine kattı. Ocak ayında başlatılan proje kapsamında sağlanan kadın tır sürücüsü istihdamına devam edileceği açıklandı.

Lojistik firmasının kadın sürücüleri yola çıktı!

‘Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur’ projesi kapsamında şirket içi ve şirket dışı toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi hedefleyen lojistik firması, 2021 yılının ocak ayından itibaren çalışmalar yapmaya başladı. Şirket çalışanlarından oluşan ‘Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur’ proje grubu, şirket içinde ve şirket dışında farkındalık çalışmaları yürütüyor.

İKİ KADIN TIR SÜRÜCÜSÜ İŞE ALINDI

2021 yılı stratejik plana kadın istihdamını artırma maddesini ekleyen firma, yılbaşından bu yana kadar 79 kadın çalışanı işe aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, “Şirketin tüm işleyişine yaymayı amaçladığımız projenin bir ayağı da stratejik planımıza kadın istihdamını artırmayı eklemekti. Bu maddeyi eklediğimizden beri 79 kadın çalışma arkadaşımız aramıza katıldı” diye konuştu.

Herhangi bir işin iyi yapılıp yapılamayacağının ölçütünün cinsiyet olmadığına inandıklarını kaydeden Sahillioğlu, “Tır sürücüsü istihdam ederken de şirket bünyesinde bir ilk gerçekleştirerek 2 kadın tır sürücüsünü işe aldık. Bizim için önemli olan tarafsız bir şekilde değerlendirme yaparak doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz işe alımlarda 2 kadın tır sürücüsü arkadaşımız ile çalışmaya başladık” dedi.

“KADIN SÜRÜCÜ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yönetim Kurulu Başkanı Sahillioğlu, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirterek, “Firma olarak kadına yönelik her türlü negatif ayrımcılığın karşısındayız. Şirketimizin her alanında sürdürdüğümüz eşitlik politikamızı uygulamaya, projeler geliştirmeye ve kadın sürücü almaya devam edeceğiz” dedi.

“KADIN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOK”

Şirketin filosunda tır sürücüsü olarak çalışmaya başlayan Sevil Yıldız, çocukluğundan beri hayalinin tır sürücüsü olmak olduğunu belirtti ve dışarıdan bakıldığında erkek işi olarak adlandırılan tır sürücülüğü konusunda şöyle konuştu:

“Yaptığımız iş kolay bir iş değil, dışarıdan bakan bir kişi tır sürücülüğü erkek işidir, kadın yapamaz diye bakıyorlar ancak kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yok.”

Yıldız, tır sürücüsü olmak isteyen ancak erkek mesleği olarak görüldüğü için cesareti olmayan kadınlar için, “Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler, cesaret etsinler.”

“HİÇBİR İŞİN KADINI ERKEĞİ KALMADI”

İşe başlayan diğer bir tır sürücüsü Kübra Şeker, Türkiye’de kadın tır sürücüsü olmakla ilgili, “Türkiye’de bu mesleği yapan kadın fazla olmadığından insanlar hem yadırgıyor hem de çok mutlu oluyorlar. Günümüzde hiçbir işin kadını erkeği kalmadığını düşünüyorum. Araç kullanmayı seven herkes tır sürücüsü olabilir” diye konuştu.

Şeker, firma bünyesinde, kadınların tüm süreçlerde yer aldığını ve bir aile ortamının sağlandığını ifade etti.

DHA

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