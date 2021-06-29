HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Lokanta sahibinin 'Heimlich' manevrasıyla küçük çocuğu kurtarma anı kamerada

Lokanta sahibinin 'Heimlich' manevrasıyla küçük çocuğu kurtarma anı kamerada

29.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir lokantada annesiyle yemek yerken boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki çocuk, ilk yardım eğitimi alan lokanta sahibinin uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. Lokanta sahibinin küçük çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, lokantada annesinin yedirdiği yemeği yutmaya çalıştığı esnada boğazında ekmek duran 2 yaşındaki Mina Ü. bir anda fenalaştı. Müşterisinin hemen arka masasında hesap işlemi yapan lokanta sahibi Murat Altındal (30), durumu fark edince 2 yaşındaki çocuğu oturduğu pusetten çıkartan annesinin elinden aldı. Lokanta sahibi 'Heimlich' manevrası yöntemiyle çocuğa müdahale etti. Küçük Mina, Heimlich manevrası yöntemiyle boğazına takılan ekmek çıkınca rahat bir nefes aldı. Lokantada yaşanan bu olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan lokanta sahibi Murat Altındal, “Günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ani müdahalede bulunduk. Bu konuda kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde kısa sürede zaten sıkıntıyı giderdik. Annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. O da küçük çocuklarda geneldir boğazına durmuş. Ani bir müdahalede bulunduk. Şükür çocuğumuzda sağlığına kavuştu” şeklinde konuştu.

"3-4 DAKİKA İÇİNDE HEİMLİCH MANEVRASI İLE HAYAT KURATRILABİLİR"

Özel Aksaray Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erkan Öztürk, müdahalede bulunan lokanta sahibini tebrik ederek, “Ben vatandaşımızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten aldığı tıbbi eğitiminde sayesinde bir hayatı kurtarmış oldu. Gerçekten özverili davranmış. O yüzden kendisini çok tebrik ediyorum. Heimlich manevrası 1974 yılında ABD'li doktor Henry Heimlich tarafından bulunmuş bir manevra, adını da kendisi koymuş zaten. Özellikle boğaza yabancı cisim, soluk borusuna yabancı cisim kaçma durumlarında uygulanan bir manevradır. Yapılan şey çocuk ve yetişkin gurupta farklı olabilir. Burada yapılan manevra çocuk gurubunda yapılmış bir manevra. Çocuklarda hafif oldukları için ters çevirip yapabiliyorsunuz, birazda ayaklardan kaldırıp yapabiliyorsunuz bu manevrayı. Ama yetişkin bir hastana yapılacak manevra karın boşluğu ile göğüs kafesi boşluğu arasına elinizi yumruk yapıp şu şekilde üzerinden yukarı doğru bastıracak şekilde, göğüs kafesine bastıracak şekilde 5 kez manevra yapma şeklindedir. Bu manevra hastanın arkasına geçilerek yapılır. Bu şekilde uygulanan basınç sayesinde soluk borusuna kaçan yabancı cismin dışarıya doğru atılması sağlanıyor. 5 kez yaptıktan sonra hastanın 2 kürek kemiği arasına yine 5 kez sıkı bir şekilde vurulur. Eğer hasta nefes almaya başladıysa bu manevra bırakılır. Ama hasta hala nefes almıyorsa ve tıkalıysa veya morarmaya başladıysa bu manevra tekrarlanabilir. Ama hala nefes almıyorsa 112’yi aramamız gerekiyor. Çocuklarda bu hafif oldukları için biraz daha ters çevirip aynı manevrayı yüzü yere bakacak şekilde yapabiliyorsunuz. Hayat kurtarıcı bir şey. Özellikle yabancı cisim kaçtığında. Soluk borusu tıkandığında 3-4 dakika arasında nefes alış süresi var. 4 dakikadan sonra gerçekten hastanın hayatını kaybetmesi söz konusu. Eğer bu süre içerisinde bu manevrayı yapabilirseniz hastanın tekrar hayatını kurtarabiliyorsunuz” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elmalı Davası sosyal medyayı ayağa kaldırdıElmalı Davası sosyal medyayı ayağa kaldırdı
PARTNERÇağla Şıkel'in plaj sporuÇağla Şıkel'in plaj sporu
''Devasa boyuta ulaştı, tahmin etmiyorduk''''Devasa boyuta ulaştı, tahmin etmiyorduk''
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.