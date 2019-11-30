Londra'daki saldırının detayları belli oluyor! 'Kahraman' katil çıktı

Yerel medyaya göre, dünkü saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 28 yaşındaki Usman Khan, 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildi.

İnfaz kanunları çerçevesinde cezasının yarısını çeken saldırgan, Aralık 2018'de şartlı tahliye edildi. Tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edilen saldırganın hapis cezasının tamamını çekmeden serbest bırakılması ülkede tartışmaya neden oldu.

Başbakan Boris Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, erken tahliye uygulamasının işe yaramadığını belirterek, "Bu olayda olduğu gibi bu konuda çok sayıda kanıt var." dedi. Johnson, uygulamaya son verilmesi çağrısı da yaptı.

Bu arada olayın gerçekleştiği Londra Köprüsü'nün bir süre daha kapalı kalacağı ifade edildi.

YANGIN TÜPÜ VE DENİZ GERGEDANI BOYNUZUYLA MÜDAHALE

Vatandaşların saldırgana yangın tüpü ve deniz gergedanı boynuzu ile müdahale ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, bir kişinin saldırgana yangın tüpüyle toz sıktığı, başka bir kişinin de Khan'ı deniz gergedanı boynuzuyla sıkıştırdığı görüldü.