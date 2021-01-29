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  4. Londra’da koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

Londra’da koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

29.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın ünlü Hyde park’ı kar altında kalınca, koronavirüs salgınını unutan İngilizler kartopu savaşı yaptı.

İngiliz polisi onlar kişiye 1000'er sterlin para cezası kesileceğini duyurdu.

Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı, İngiltere’de etkili oldu. Başkent Londra’nın ünlü Hyde park’ında kar nedeniyle koronavirüs ihlallerini hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı. Londra’da iki haftadır sıcaklığın eksiye düşmesiyle başlayan kar yağışının etkisiyle başkent sakinleri yıllar sonra yağan karın keyfini çıkarttı.

KİMLİKLER TESPİT EDİLİP CEZA KESİLECEK

Yüzlerce kişi kartopu oynarken, kimileri de kardan adam yaptı. O anların sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis, kartopu savaşı yapan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 1000'er sterlin para cezası uygulanacağını kaydetti.

ÜLKEDE SON DURUM

İngiltere’de koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 103 bin 126’ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 28 bin 680 corona virüsü vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734’e yükseldi. Bakanlık, 7,4 milyon kişinin ise Covid-19'a karşı aşılandığını aktardı.

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