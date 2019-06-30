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Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

KANADALI şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında, İzmirli hayranlarıyla buluştu.

Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- KANADALI şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında, İzmirli hayranlarıyla buluştu.
Ünlü şarkıcı ve besteci McKennitt İzmir'de, 10 yıllık bir aradan sonra, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. McKennitt, İzmirli hayranlarına, Hint-Avrupa kökenli kavimlerden Bedeviler'e uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik bir sunumu niteliği taşıyan albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş parçalarını seslendirdi. 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' albümünün dünya turnesi kapsamında İzmir'de sahneye çıkan Loreena McKennitt'e, şarkılarını söylerken binlerce İzmirli eşlik etti. 1 saat 50 dakika sahnede kalan sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştuLoreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştuLoreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştuLoreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu

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