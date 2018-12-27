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Lösemili Adnan'ın tek isteği o YouTube fenomenini görmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde yaşayan Taşkıran Ailesi'nin 2 çocuğundan 11 yaşındaki Adnan, 1 yıldır lösemi ile mücadele ediyor.

Lösemili Adnan'ın tek isteği o YouTube fenomenini görmek

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde yaşayan Taşkıran Ailesi'nin 2 çocuğundan 11 yaşındaki Adnan, 1 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. İkinci kez kök hücre nakline hazırlanan Adnan, "Tek isteğim YouTube fenomeni Enes Batur’la bir kez olsun görüşebilmek" dedi.
Bir yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde lösemi teşhisi konulan Adnan’a 3 ay önce kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin sonrasında aynı hastalık tekrarladı. 1 yıldır hastanede tedavi altında olan Adnan, sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek istiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir çok yardımsever de Adnan’a lego hediye etti.
Hastane odasında DHA muhabirine konuşan Adnan Taşkıran, "Legoları çok istiyordum, sağolsunlar, beni tanıyan tanımayan bir çok kişi tarafından lego hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur’la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne istiyeyim ki" dedi.
Kendisi için dua eden ve mesaj gönderen herkese teşekkür eden Adnan, tüm Türkiye’yi kök hücre bağışında bulunmaya ve binlerce lösemi hastasına umut olmaya davet etti.
Öte yandan Adnan’a, uygun donör olduğu belirlenen 5 yaşındaki kardeşi Ela'dan kök hücre nakli yapılabilmesi için işlemler başlatıldı.

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Lösemili Adnan'ın tek isteği o YouTube fenomenini görmekLösemili Adnan'ın tek isteği o YouTube fenomenini görmekLösemili Adnan'ın tek isteği o YouTube fenomenini görmekLösemili Adnan'ın tek isteği o YouTube fenomenini görmek

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