Lösemiyi yendi iki üniversite birden kazandı

"Bu süreci tam genç kızlık dönemimde yaşadım. Herkesin süslenerek gezdiği bir dönemde ben maskelerle dolaştım ve saçlarım yoktu. O dönem bana çok büyük bir olgunluk kattı. Lisede arkadaşımın sapsarı ipek gibi saçları vardı. Bir gece sabaha kadar ağlamıştım. Sonra saçımın olmayışına farklı çözümler buluyordum. Saçlarım çıkmaya başlayınca model yapmaya başlamıştım. Şu anda sağlığım olsun da tek saçım olmasın önemli değil diyorum. Yaşıtlarımın kafasında sorun olarak gördüğü şeyler benim için sorun bile olmuyor."

Tedavinin ilk aşaması olan kemoterapinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkmen, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri" günü dolayısıyla, kanserle mücadelesinden nasıl başarıyla çıktığını AA muhabirine anlattı.

Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazanan Türkmen, bir yıl bu bölümde okudu. Hukukçu olma hayalini gerçekleştirmek için tekrar sınava giren Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı.

DUYGU YENER - Lösemi hastalığıyla 16 yaşındayken tanışan 22 yaşındaki Nisa Nur Türkmen, hem kanseri yendi hem de üniversiteli olma hayaline kavuştu.

Kanserle savaşından güçlü şekilde çıktığını dile getiren Türkmen, bu süreçte ailesinin ve doktorlarının her zaman yanında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- "Hematolojinin Orhan Babası"

Türkmen, tedavi sürecinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Gürsel tarafından takip edildiğini ifade ederek, "Doktorlarımı çok seviyorum. Doktoruma 'Orhan Baba' diye hitap ederdik. Hastalar arasında hep böyle biliniyor. Hastanede ve evde hep annemle beraberdim." dedi.

Okula başladığında sürekli maske takmak zorunda kaldığını aktaran Türkmen, arkadaşlarının da her zaman kendisine destek olduğunu söyledi.

Lise öğrenimini bitirdikten sonra ilk senesinde Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazandığını anlatan Türkmen, bir yıl bu bölümde okuduktan sonra okulunu bırakıp tekrar üniversite sınavına çalıştığını ve Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdiğini ifade etti.

- "Çocuklarımız ve aileleri sosyal ortamdan kopmasınlar"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Gürsel, çocukluk çağı döneminde en sık görülen kanser türlerinin başında akut löseminin geldiğini belirtti.