MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

23.11.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşıyla her sabah diş fırçalar gibi ilişkiye girdiğini söyleyen Lottie Moss, dikkat çekmeye devam ediyor.

23 yaşındaki İngiliz model Lottie Moss paylaşımlarında her geçen gün daha da cüretkar oluyor. Moss son olarak siyah bir ceketin altına hiçbir şey giymedi.

Ailesi çok kızacak! Lottie Moss, OnlyFans hesabını duyurmak için olay paylaşımlar yaptıAilesi çok kızacak! Lottie Moss, OnlyFans hesabını duyurmak için olay paylaşımlar yaptı

Göğüs uçlarını kendisi sansürleyerek yayınlayan Moss fotoğraflarına "Böyle mi?" notunu düştü. Moss'un ceketinin önünü açıp cüretkar pozlar vermesi hayranlarının bir kısmını ise rahatsız etti.

1

CİNSEL İLİŞKİ YORUMU OLAY OLMUŞTU

Ünlü model geçtiğimiz herkesin seks yaptığını söyleyerek bunun neden utanç verici bulunduğunu sormuştu. Genç model, “Seks eğlenceli ve iyi bir konuşma konusu olmalıdır. Herkes seks yapar, öyleyse neden ayıp olsun ki?” demişti.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Yatak pozunu paylaştı! ''Umrumda değil!''Yatak pozunu paylaştı! ''Umrumda değil!''
Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

46 kişi yanarak can verdi

46 kişi yanarak can verdi

Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor! "Üçüncü evladım oldu"

Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor! "Üçüncü evladım oldu"

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.