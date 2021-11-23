Lottie Moss sütyen giymedi! Ceketin önünü açtı

Geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşıyla her sabah diş fırçalar gibi ilişkiye girdiğini söyleyen Lottie Moss, dikkat çekmeye devam ediyor.

23 yaşındaki İngiliz model Lottie Moss paylaşımlarında her geçen gün daha da cüretkar oluyor. Moss son olarak siyah bir ceketin altına hiçbir şey giymedi.

Göğüs uçlarını kendisi sansürleyerek yayınlayan Moss fotoğraflarına "Böyle mi?" notunu düştü. Moss'un ceketinin önünü açıp cüretkar pozlar vermesi hayranlarının bir kısmını ise rahatsız etti.

CİNSEL İLİŞKİ YORUMU OLAY OLMUŞTU

Ünlü model geçtiğimiz herkesin seks yaptığını söyleyerek bunun neden utanç verici bulunduğunu sormuştu. Genç model, “Seks eğlenceli ve iyi bir konuşma konusu olmalıdır. Herkes seks yapar, öyleyse neden ayıp olsun ki?” demişti.



