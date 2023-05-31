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Love Island’ın yıldızı Ellie Spence ölümden döndü! Kasığını açıp yara izini gösterdi... Sosyal medyada gündem yarattı

31.05.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yıldızı Ellie Spence, ölüme yakın korkunç deneyimini paylaştıktan sonra hayranlarını şaşkına çevirdi. 25 yaşındaki fenomen isim ölümle burun buruna geldiği anlarda kasığında oluşan yara izini Instagram hesabından gösterdi. Spence’in hayranları gönderisine yoğun ilgi gösterdi.

Love Island’ın yıldızı Ellie Spence ölümden döndü! Kasığını açıp yara izini gösterdi... Sosyal medyada gündem yarattı

İngiltere’nin en çok izlenen realite programlarından biri olan Love Island (Aşk Adası)’nın yıldızı Ellie Spence, çelik bir kapıdaki çivinin kasık bölgesine saplandığını söyleyerek hayranlarını korkuttu. Kasık bölgesindeki yara izini sosyal medya hesabından gösteren Spence’in paylaşımı hayranlarını endişelendirdi.

“KAZARA KENDİMİ ÖLÜYORDUM”

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Instagram’dan yara izinin olduğu fotoğrafını paylaşan Spence, “18 yaşımdayken yazdan hemen önce kendimi çelik bir kapının çivisine sapladım ve neredeyse kazara kendimi öldürüyordum. En yakın arkadaşlarımdan biri olan Livvy ile bir gece dışarı çıktık, sabahın erken saatlerinde evine döndük ve evinin önündeki kapı kilitliydi. Kapıyı tırmanıp zirveye ulaştıktan sonra ayağımı direklerin arasındaki yere koydum, ayağım kaydı ve çivilerden biri doğrudan bacağımın eklemine sapladı.” dedi.

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O anlarda büyük bir acı ve korku hissettiğini dile getiren Spence, “İçinde bulunduğum acı ve panikten kelimeleri bulamıyordum. Tamamen karanlıkta 10 dakikalık iletişimsizlikten sonra bacağımın kalçamın en arkasına kadar yırtıldığını hissettim. Acıdan ve kan kaybından durumu zihinsel olarak kabullenmeye başladım. Gözlerimi kapatmıştım artık öleceğimi düşünüyordum ve Livvy beni kurtardı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island

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