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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa iç çamaşırsız paylaşımıyla hayran bıraktı! Ceketinin düğmelerini zar zor ilikledi...

23.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektörünün en ünlü isimleri arasında gösterilen Mia Khalifa, sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Instagram’da 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Khalifa yine cesur pozlarıyla kendisine hayran bırakmayı başardı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa iç çamaşırsız paylaşımıyla hayran bıraktı! Ceketinin düğmelerini zar zor ilikledi...

Yetişkin film sektörünün popüler isimlerinden biri olan Mia Khalifa, sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamasına rağmen sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak popülerliğini devam ettiriyor. Sosyal medyada 27 milyonu aşan dünyanın pek çok noktasından takipçisi bulunan Khalifa yine cesur kıyafet seçimiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim bir at çiftliğinde çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgi gösterdiği gönderisinde Khalifa çiftlikte atla poz verdiği anları paylaştı.

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Beyaz bir ceket ve kot şort kombiniyle sevenlerinin karşısına çıkan Khalifa’nın iç çamaşırı kullanmayı tercih etmemesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Ceketinin sadece bir düğmesini ilikleyen Khalifa bir kovboyu anımsatan kombiniyle çekilen pozlarına at ve mantar emojisi koydu. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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