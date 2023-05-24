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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’un oturuşu gündem yarattı! Yere çömelip poz verince yorumlar gecikmedi

24.05.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 9.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mathilde Tantot yine Instagram’da çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Sık sık cesur pozlarıyla gündeme gelen isim bu kez oturma şekliyle gündem oldu. Tantot’un paylaşımının ardından kullanıcılar yorum yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot’un oturuşu gündem yarattı! Yere çömelip poz verince yorumlar gecikmedi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kız kardeşi Pauline Tantot ile fenomen dönüşen Mathilde Tantot yine hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisi kazanan fenomen isim bu kez ev halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

kapak sosyal medya1

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Tantot beyaz bir bluz ve mini şortuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Bir balkonda kameraya arkası dönük bir şekilde duran Tantot yanındaki köpeği sevmek için yere doğru çömeldiği anları paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sevenlerinin beğenisini kazandı. Tantot'un hikayesinden sonra hayranları güzel fenomeni yorum yağmuruna tuttu.

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