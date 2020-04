Love, Wedding, Repeat filminden fragman yayınlandı

Son olarak geçen sene The Predator ile karşımıza çıkan Olivia Munn’ın, Açlık Oyunları serisi ile hayran kitlesini arttıran Sam Claflin’in başrollerini paylaştığı romantik komedi Love, Wedding, Repeat filminin fragmanı gün yüzüne çıktı.

Filmin oyuncu kadrosunda BAFTA adaylığı bulunan Freida Pinto, Eleanor Tomlinson, Game of Thrones’ta boy gösteren Joel Fry, Allan Mustafa, Jack Farthing, Aisling Bea ve Tim Key gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen ve senarist koltuğuna ise Cenazede Ölüm, A Few Best Men ve Ay'ın Sırrı gibi filmlerin senaristi Dean Craig oturuyor.

LOVE, WEDDING, REPEAT KONUSU

Kız kardeşi Hayley’nin hayallerindeki düğüne sahip olması için iyi bir kardeş olarak elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Jack’e odaklanıyor. Jack, tüm bu koşuşturmaca sırasında iki yıl önce aşık olduğu ve kaybettiği Dina ile tekrar bir araya gelir. Kaderin bu cilvesiyle birlikte düğündeki oturma düzeni yeniden düzenlenir ancak küçük bir değişiklik kaderi kökünden değiştirir ve feci ve komik sonuçlara yol açar.