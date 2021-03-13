Lübnan’da siyasi ve ekonomik krize yönelik protestolara gazlı müdahale

Lübnan’da siyasi ve ekonomik krize yönelik protestolar bugün de devam ederken, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu bir kişi yaralandı.

Lübnan’da yaşanan ekonomik ve siyasi krize yönelik protestolar devam ediyor. Ekonomik krizden etkilenen ülkede yüzlerce kişi, başkent Beyrut’ta bulunan Parlamento binasına yürüdü. Protestocuların Parlamento binasının kapısını kırması üzerine tansiyon yükseldi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin müdahalesi sonucu bir kişi yaralandı. Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen diğer protestolarda ise çöp konteynerleri ateşe verilmesi ile sokaklar savaş alanına döndü.

