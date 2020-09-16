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Lukaşenko, Şoygu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Rusya'dan yeni silahlar istedim

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 23:14 | Son Güncelleme

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni silahlar istediğini açıkladı.

Lukaşenko, Şoygu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Rusya'dan yeni silahlar istedim

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko kazandıktan sonra ülkedeki muhalifler seçimlere hile karıştığını savunarak sokağa çıktı.

Halen protestoların devam ettiği ülkenin lideri Lukaşenko’ya batılı ülkeler tavır alırken Rusya, Lukaşenko iktidarını desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülke içi protestolar ve batılı ülkelerin Belarus’a yaptığı baskı, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görüşmesinde tartışılırken görüşmenin detayları ile ilgili Lukaşenko’dan açıklama geldi.

Belarus’ta devam eden ve Sırbistan’ın batılı ülkelerin baskısı nedeniyle çekildiği "Slav Kardeşliği 2020" tatbikatına sadece Rusya ve Belarus devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tatbikatı izlemek için Belarus’a geldi.

ŞOYGU İLE LUKAŞENKO GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus ziyaretinde ilk olarak tatbikat alanına geldikten sonra Belaruslu mevkidaşı ile bir görüşme yaptı. Ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Şoygu’yu makamında kabul ederek basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Belarus Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından Lukaşenko’nun görüşmede sarf ettiği ifadeler yayınlanırken dikkat çeken açıklamalara yer verildi. Lukaşenko, Rusya ile birlikte askeri tatbikatlara devam edilmesi gerektiğini söyleyerek bu konuda karşılıklı olarak bazı anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

"PUTİN'DEN YENİ SİLAHLAR İSTEDİM"

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Şoygu ile yaptığı görüşme sırasında geçtiğimiz günlerde Putin ile Soçi’de yapılan görüşmeyi hatırlatarak, “Rusya Devlet Başkanı'ndan birtakım yeni silahlar istedim. Ona Minsk'e geldiğinde Birlik Devleti kapsamında hangi alanları gerçekten güçlendirmemiz gerektiğine bakacağımızı söyledim” diyerek Putin ile yaptığı özel görüşmeye dair detaylar verdi.

BELARUS İLE YENİ TATBİKAT KARARI

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise Lukaşenko ile yaptıkları görüşmede bazı anlaşmalara vardıklarını söyleyerek, “Bu yıl tatbikatlar, toplantılar ve ikili iş birliklerini kapsayan toplam 130’a yakın etkinlik planlanıyor. Şu anda bilindiği gibi Slav Kardeşliği tatbikatı yapılıyor. Bu yılki programımızın şu ana kadar yüzde 30’unu yerine getirdik. Yıl sonuna kadar yüzde 70’lik programlarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için şu anki tatbikatımızın ikinci etabını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Ekim ayında yeni bir tatbikat yapacağız” dedi. (İHA)

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