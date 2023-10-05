Lüks arabalar, altınlar, paralar... Bahis çetesinin para trafiği dudak uçuklattı!

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli, Antalya, Giresun, İzmir, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

50 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon yapılan şüphelilerin başka kişiler adına şirket hesapları açtıkları, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen suç gelirini akladıkları tespit edildi. Örgütlü olarak hareket eden 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PARA, ALTIN, DÖVİZ...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 306 bin 485 lira, 18 bin 331 dolar, 3 bin 220 euro, 420 pound, 171 gram altın, 7 Ata altın, 2 çeyrek altın, 3 'beşi bir yerde" diye tabir edilen set altın, kurulan paravan şirketlere ait kesilmiş faturalar, kaşeler, pos cihazları, hesap hareket dökümleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2 EV VE 2 ARACA EL KONULDU

Ayrıca adreslerde şüphelilere ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araca da el konuldu.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10’u ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.

2 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Bahis çetesine mensup kişilerin kendilerini gizlemek için başkalarına ait telefon numaralarını kullandıkları, lüks bir yaşam sürdükleri, şüphelilerin banka, kripto para gibi hesaplarında dönen para miktarının 2 milyar lira olduğu tespit edildi. Örgüt lideri konumundaki şüphelinin lüks bir kafesinin bulunduğu ve buraya bağlı bir ofisinin olduğu kaydedilirken, zanlının söz konusu görüşmelerini bu ofiste gerçekleştirdiği ifade edildi.

DHA-İHA

