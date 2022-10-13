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Lüks araçlara dadandılar, vatandaşın kabusu oldular! Bir gece tam 9 tane

13.10.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta lüks otomobillere dadanan çete, vatandaşın kabusu oldu. Çaldıkları otomobili kullanarak vurgun yapan hırsızlar, tek gecede tam 9 aracın gösterge panelini ve ses sistemini söktü. Sadece birkaç dakika içerisinde otomobilin camını kıran ve hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Lüks araçlara dadandılar, vatandaşın kabusu oldular! Bir gece tam 9 tane

Esenyurt'a bağlı İnönü Mahallesi 374. Sokak’ta önceki gece saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıslar gece çaldıkları bir araçla sokağa gelerek hedef aldıkları lüks otomobilin yanına yaklaştı.

CAMI KIRDILAR, İKİ DAKİKADA SÖKTÜLER

Aracın kapısını tornavida ile zorlayan şüpheliler, açamayınca arabanın sol ön camını kırarak içine girdi. Yaklaşık iki dakika içerisinde araçtaki gösterge panelini söken hırsızlar, çıkardıkları malzemeleri geldikleri arabaya koyarak kayıplara karıştı.

BİR GECEDE 9 OTOMOBİL

Hırsızlık sonrası otomobilinin durumunu gören Turgay Akçelik büyük şok yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Zanlıların aynı gece 9 farklı araçtan benzer hırsızlıklar gerçekleştirdikleri belirlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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"60-70 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Hırsızlar tarafından aracının gösterge paneli çalınan Turgay Akçelik, "Gece vakti saat 02.15 sıralarında hayalet göstergesini ve paneli sökmüşler. Ben karakola gittiğimde konuşulanlara şahit oldum. Birkaç araç daha bu şekilde hırsızlığa uğramış. Hırsızlar da yaklaşık 4 kişi. Kapının kenarını tornavida ile zorlayınca kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar. Gerçekten üzülüyorum. Şu anda 60-70 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Aracımızı sanayiye getirdik. Emniyet güçleri sağ olsun. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben de bu konuda mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

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"HER HAFTA DUYUYORUM"

Sanayi esnafı Mustafa Eraslan ise, "Hırsızlar, lüks marka araçlara giriyorlar. Bugün aracını bu sebepten sanayiye getiren ben denk gelmedim ama arkadaşım denk geldi. Her hafta aşağı yukarı duyuyorum. Özellikle bu araçlardan çalmalarının sebebi talep yüksek ve ikinci el olarak satıyorlar. Piyasada ikinci el olarak, test arabalarından söküldüğünü söyleyerek satıyorlar ve genellikle elden satmaya çalışıyorlar. Bugün yetkili bayisine gidip yaptırmak isteseniz 200 bin TL civarında maliyetiniz oluyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt hırsızlık
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