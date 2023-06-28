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Lüks hayatıyla gündemden düşmüyor! Dilan Polat bayram harçlıklarıyla olay oldu "Buna bir ay çalışan var"

28.06.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. En son başına taktığı dolarlar ile uzun süre konuşulan Polat, bu kez de eşi Engin Polat'ın verdiği bayram harçlıklarıyla gündem oldu.

Lüks hayatıyla gündemden düşmüyor! Dilan Polat bayram harçlıklarıyla olay oldu "Buna bir ay çalışan var"

Güzellik merkezleri sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, abartı lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Son olarak bayramlaşan çiftin 500'er Euro bayram harçlığı alması sosyal medyayı karıştırdı.

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Güzellik merkezleri sahibi olan Dilan Polat, son dönemlerde oldukça konuşulan isimler arasında üst sıralarda yer alıyor.

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Dilan Polat, görkemli evini ve çalışanlarıyla yaşadıkları olayları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

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Instagramda 5.9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi ile bayramlaştıkları anları paylaştı.

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Eşine ve çocuklarına 500'er Euro veren Engin Polat'a adeta yorum yağdı.

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Verilen harçlığın abartı ve yanlış olduğunu düşünen kullanıcılar 'Buna bir ay çalışan var', 'Bu yaştaki çocuklara 500 Euro mu?', 'Engiinn şaşırdın mı sen Engiinn', gibi yorumlarda bulundular.

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KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE KEPÇELİ ŞOV

Dilan ve Engin Polat çifti magazin basınının yakından takip ettiği çiftler arasında yer alıyor.

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Geçtiğimiz günlerde kızı Nilda'nın doğum gününü kutlayan Dilan Polat, kızının başından aşağı kepçeyle gül yaprakları döktürmüştü.

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Bu paylaşımına gelen yorumlara oldukça sinirlenen fenomen, hakaret edenlere dava açacağını duyurdu.

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Kızının başına kepçeyle gül döktürdüğü anlar ise sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Kimi kullanıcılar bu durumu yanlış bulurken kimi kullanıcılar da 'İşte aradığım anne' yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya

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