Lüks moda evinden ekmek şeklinde terlik tasarımı! Marketteki gibi poşete koydular

Fransız lüks moda evi Maison Margiela logosunu bu kez ekmek görünümlü terliklere taşıdı ve bu terlikleri tıpkı ekmek poşetinde olduğu gibi poşete geçirdi. Terliklerin içi beyaz bir ekmek dilimine benzerken, dışı altın kahverengi taze pişmiş bir somunu andırıyor.

Görünümü tamamlamak için tıpkı marketten alacağınız gibi şeffaf bir plastik torba içinde satışa sunulan terlikler ekmek fiyatına ise satılmıyor. Lüks moda evinin satışa sunduğu terliklerin en ucuz etiket fiyatı 900 TL.



