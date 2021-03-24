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Lüks moda evinden ekmek şeklinde terlik tasarımı! Marketteki gibi poşete koydular

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
24.03.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan moda markası Moschino pandeminin ilk aylarında çoğu kişinin mutfağa girip ekmek yapmasından ilham alarak baget şeklinde bir çanta tasarlamış bunu da 8 bin TL'ye satışa çıkarmıştı. Öyle ki bu rüzgarı devam ettirmeye kararlı olan başka bir lüks moda evi daha var. Maison Margiela da ekmek şeklindeki terlikleri satışa sundu bir de poşet içine koydu.

Lüks moda evinden ekmek şeklinde terlik tasarımı! Marketteki gibi poşete koydular

Fransız lüks moda evi Maison Margiela logosunu bu kez ekmek görünümlü terliklere taşıdı ve bu terlikleri tıpkı ekmek poşetinde olduğu gibi poşete geçirdi. Terliklerin içi beyaz bir ekmek dilimine benzerken, dışı altın kahverengi taze pişmiş bir somunu andırıyor.

Görünümü tamamlamak için tıpkı marketten alacağınız gibi şeffaf bir plastik torba içinde satışa sunulan terlikler ekmek fiyatına ise satılmıyor. Lüks moda evinin satışa sunduğu terliklerin en ucuz etiket fiyatı 900 TL.

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