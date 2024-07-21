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Lüks otomobiliyle dikkat çekmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tatil keyfi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 13:51
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks yaşamıyla adından söz ettiriyor. Turan, geçtiğimiz gün iki oğlu ile birlikte Bodrum'da objektiflere yakalandı.

Lüks otomobiliyle dikkat çekmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tatil keyfi

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Mutlu birliktelikleri yedi yıldır devam eden ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan lüks yaşantısıyla da adından söz ettiriyor.

Seçil Erzan tarafından dolandırılan isimlerden olan Arda Turan'ın kendisi kadar eşi de gündeme geliyor.

Ekran Alıntısı

Aslıhan Doğan Turan, son olarak önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda demirli teknesinde objektiflere takıldı. Yanında iki çocuğu Hamza ve Asil Aslan Turan da vardı.

Üçlü, ilerleyen saatlerde teknelerine yanaşan bota binerek hızla gözden uzaklaştı.

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Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ın 2.1 milyon Euro'luk lüks aracı geçtiğimiz günlerde dikkat çekmişti.

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