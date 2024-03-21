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    4. Lüks spor arabanın üzerine çıkıp dans etti! Ne ön camı kaldı ne de tavanı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Lüks spor arabanın üzerine çıkıp dans etti! Ne ön camı kaldı ne de tavanı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 11:33
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    TikTok'tan paylaşılan bir dans performansına ait video kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde genç bir kadın lüks spor arabanın üzerine çıkarak dans etmeye başladı. O anlarda arabanın ön camının kırıldığı ve tavanının çöktüğü görüldü.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

    Görüntülerde bir kadın lüks spor arabanın koşarak üzerine çıktı ve tavanında dans etmeye başladı. Arabanın ön camı kırılırken tavanı da çöktü. Sosyal medya kullanıcıları o görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Milyonluk arabanın camı da ne çabuk kırıldı öyle" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yolda ufacık bir taş çarpsa bile camı dağılır o zaman" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Dans
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