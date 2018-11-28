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Lüks villada şoke eden manzara!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Bodrum'daki Torba Mahallesi'ndeki bir villaya baskın düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şok geçirdi. Villaya yapılan baskında çok sayıda kök kenevir ve kenevir yetiştirmek için kurulmuş sera bulundu.

Villanın ikinci katına kurulan seranın ısıtma, havalandırma, nemlendirme gibi tüm ayrıntıların düşünülerek hazırlandığı görüldü. Özenle tasarlanan sistemin yanı sıra 2 adet hassas terazi, 15'e yakın ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu serasına çevrilen villaya harcanan aylık giderin de 6 bin lira olduğu tespit edildi.

Bodrum’da lüks bir villa uyuşturucu serasına çevrilmiş halde bulundu. Villaya yapılan baskında kenevir yetiştirmek için kurulan sera ve çok miktarda kök kenevir ele geçirildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi’ndeki bir villada kurulan düzenekle uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini aldı. Gece saatlerinde villaya baskın yapan polis, evde şok bir manzarayla karşılaştı.
Villanın 2’inci katına kurulan serada kenevir yetiştirildiğini gören polis, evde bulunan H.H.C. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili M.Y. isimli bir şahsın daha İçmeler mevkisinde yakalandığı bildirildi.
Şahısların, villada uyuşturucu yetiştirmek için ısıtma, havalandırma, nemlendirme gibi her ayrıntısının özenle tasarlandığı bir sistem kurulduğu görüldü.
Sera içerisinde yetiştirilen keneviri imha eden polis ekipleri, her ayrıntısı düşünülerek yüklü bir maliyetle hazırlanan sistemleri söktü. Operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sistemin yanı sıra 2 adet hassas terazi, 15’e yakı ecstasy hap ele geçirdi.

3 BİN 500 LİRA KİRA, 2 BİN 500 LİRA FATURA

3 BİN 500 LİRA KİRA, 2 BİN 500 LİRA FATURA
Şahısların, villaya 3 bin 500 TL kira verdikleri, aylık elektrik masraflarının ise ortalama 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum villa kenevir uyuşturucu

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