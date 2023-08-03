HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lunaparkta korkutan kaza! Salıncak kapanmadı, faciadan dönüldü: 6 yaralı

Lunaparkta korkutan kaza! Salıncak kapanmadı, faciadan dönüldü: 6 yaralı

03.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta korku dolu anlar yaşandı. Aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü faciadan dönüldü. Salıncağın ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Korkutan olay, dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı. Salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

AW000230_01

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan Trudeau ve eşinden ayrılma kararı!Başbakan Trudeau ve eşinden ayrılma kararı!
Yer: Burdur! Eşini başkasıyla görünce...Yer: Burdur! Eşini başkasıyla görünce...
Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı!Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir lunapark

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.