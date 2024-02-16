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Lütfü Savaş için geri sayım başladı! Karar günü belli oldu, çok konuşulan klipte neden yer almadığını da Özgür Özel açıkladı

16.02.2024 12:19 | Son Güncelleme:
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Lütfü Savaş için nihai karar günü belli oldu! Yeniden aday olması nedeniyle son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için Özgür Özel'den önemli bir açıklama geldi. Özel ayrıca CHP'nin adayları belirlenirken yapay zekaya başvurulduğunu bildirdi.

Lütfü Savaş için geri sayım başladı! Karar günü belli oldu, çok konuşulan klipte neden yer almadığını da Özgür Özel açıkladı

CHP'de genel başkan değişimiyle hararetli tartışmalar hemen hemen hiç eksik olmadı. Genel başkan koltuğuna oturur oturmaz yerel seçim atmosferinin yoğunluğunda çalışmalara başlayan Özgür Özel, adayları belirlemek için yapay zekaya başvurduklarını açıkladı.

YAPAY ZEKANIN CHP'Lİ ADAYI

Özel, halk buluşması etkinliğine katıldığı Dikili'de gazetecilerin sorularına cevapladı.

Bir gazetecinin aday belirleme sürecinde yapay zekadan faydalanıldığı yönündeki açıklamalarla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Özel, 2019 seçimleri öncesindeki anketlerin 20-25 katı kadar anket yaptıklarını, telefon yöntemli anketlerde yapay zekanın da kullanıldığını anlattı.

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Yapay zekanın anket yanıtlarına göre hataları ayıkladığını, aday önerilerinde bulunduğunu dile getiren Özel, "Bundan sonra zaten artık yapay zeka hayatımızın her yerinde var. Hatta biliyorsunuz insan kaynakları şirketlerinin yaptığı işin yüzde 85'ini yapar hale geldi. Önemli olan yapay zekayı reddetmeden, yaratacağı istihdam düşüşüne, işsizliğe devletin mutlaka çözüm bulması. Yoksa yapay zekayı reddederek olmaz ama yerine işinden ettikleri insanlara mutlaka istihdam vermek lazım." diye konuştu.

LÜTFÜ SAVAŞ NEDEN KLİPTE YER ALMADI?

CHP'nin seçim klibinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasının nedeninin sorulması üzerine Özel, Lütfü Savaş'ın deprem nedeniyle kendisinin "müzikli, çalgılı bir klipte oynamasının doğru olmayacağını" söylediğini, kendisine hak verdiğini söyledi.

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LÜTFÜ SAVAŞ İÇİN KARAR GÜNÜ YARIN

"Hatay'la ilgili belirsizlik devam mı?" sorusu üzerine Özel, Hatay'da beşinci anket için sahada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hatay için Lütfü Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz, son kararı yarın partimiz verecek. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir." (AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
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