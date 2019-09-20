İSTANBUL (AA) - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) Afganistan'dan katılan Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Herat Erkek Lisesi öğrencisi, Hamed Moradi'nin geliştirdiği "Afet" projesi, festivalin en fazla ilgi gören projelerinden biri oldu.

Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a, Maarif Vakfı'ndan 4 ülkede "İnsanlık Yararına Teknolojiler" konusuyla 30 proje ile katılım sağlandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale Pakistan, Afganistan, Nijer ve Bosna-Hersek'in yer aldığı Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif Okulları'ndan gelen 61 kişiden ve 30 takımdan oluşan "Maarif Teknoloji Takımı" da renk kattı.

- "Afet anında mobil GSM operatörü" projesi

TEKNOFEST'e Afganistan'dan katılan ve National Collegiate Cyber Defense Competition ABD tarafından desteklenen Hacker Siber güvenlik yarışmasında dünya ikincisi olan, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Herat Erkek Lisesi 3. Sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki Hamed Moradi’nin geliştirdiği "afet anında mobil GSM operatörü" projesi, festivalin ilgi gören projelerinden biri oldu.