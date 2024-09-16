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Mabel Matiz'in babasıyla fotoğrafları ortaya çıktı! Eski hali görenleri şaşırttı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 11:25
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz 2019 yılında babası Ali Karaca'yı kaybetmişti. Ünlü ismin yıllar öncesine ait babasıyla çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Mabel Matiz'in hiç değişmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Mabel Matiz'in babasıyla fotoğrafları ortaya çıktı! Eski hali görenleri şaşırttı!

Kendine has sesi ve şarkılarıyla yıllardır kulaklarımızın pasını silen Mabel Matiz, son dönemlerin en dinlenen sanatçılarından bir tanesi. Sadece kendisinin öylediği değil, başka şarkıcılara verdiği sözlerle adeta sektördeki boşluğu dolduruyor.

Gerçek ismi Fatih Karaca olan Mabel Matiz, şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Ailesi, sevgilisi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda ünlü isim Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'yı kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANMIŞTI

Askeri törenle babasını uğurlayan Mabel Matiz, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla babası Ali Karaca'ya veda etmişti. Matiz, "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.'' demişti.

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BABASIYLA ESKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!

Özel hayatıyla göz önünde olmayan Mabel Matiz'in yıllar önceki hali ortaya çıktı. Babasıyla bir evin salonunda çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Renkli gömleğiyle poz veren Matiz'in eski hali tebessüm ettirdi. 39 yaşındaki şarkıcının hiç değişmemesi de görenleri şaşırttı.

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MABEL MATİZ KİMDİR?

Mersin’in Erdemli ilçesinde 31 Ağustos da dünyaya gelen Tömük kasabasında ev hanımı olarak hayatına devam eden Maya Karaca ile tır şoförlüğü yapan aynı zamanda Kıbrıs Gazisi Ali Karaca’nın ilk çocuğudur. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu, yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir. Lise 2’deyken 2001-2002 Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynadı ve bu oyunun hazırlık çalışmaları sayesinde bir yıl boyunca kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştiren Mabel Matiz 2007 yılında yazdığı ilk albümünün çıkış şarkısı olarak "Arafta"dır ile dinlendi. Myspace’te yayınlanan ilk şarkıları kısa sürede viral olarak yayıldı ve internette ses getirmeye başladı. Mabel Matiz 2008 - 2010 yıllarında iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yaptı. 2010 yılından itibaren hayatına yalnızca müzikle ilgilenmek için mesleğini bıraktı.

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