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Mabel Matiz 'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

03.12.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, GQ Türkiye ödüllerinde, kendisinin taktim etmesi planlanan ödülü, ‘Karakol’ şarkısına çektiği klibin hedef gösterilmesine ilişkin haberler nedeniyle iptal edildiğini açıklayarak, gecede yaşananları açıkladı. Başarılı şarkıcının paylaşımına, Cem Yılmaz'dan destek geldi.

Mabel Matiz 'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Türkiye'nin başarılı sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Türkiye'nin ödül gecesine katılan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Mabel Matiz, kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Başarılı isim, geçtiğimiz aylada çıkardığı yeni şarkısı Karakol'a çektiği klip nedeniyle uzun süre gündem olmuştu.

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Eşcinsel çiftin aşkının hikaye edildiği klip, tepkiyle karşılanmış, bir süre sonra da RTÜK tarafından da yasaklanmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardında GQ Türkiye Ödül Gecesi'nde ödül vermesi planlanan Matiz, gecede yaşadığını sosyal medyada anlattı.

Mabel Matiz'in paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Mabel'in paylaşımı şu şekilde:

"Böyle şeyler ara ara oldu, bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi. Döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düstur edindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil.

Ancak ana teması ‘co-exist’ yani ‘bir aradalık’ olan, uzun uzun ‘bir aradalık’ konuşmalarının yapıldığı, sponsorlarla dolup taşmış bir gecede şahsıma yapılan bu nezaketsizliği ve ayrımcılığı yine de paylaşmak, kamuoyunun takdirine sunmak istedim. Sansürün kendisini de, olayın geneline hasıl olan dev iletişimsizliği de son derece yanlış ve nezaketsiz buluyorum.

Bizler ancak birbirimizin varlığını kabul ederek, birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimize el uzatarak bir arada olabileceğiz. Ancak o zaman güzel, ferah, daha aydınlık bir yere varabileceğiz. Birbirimizi yok sayarak, birbirimize haksızlık ederek değil. Hayatın her anında bu bilince ihtiyacımız var."

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CEM YILMAZ DESTEK VERDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mabel Matiz’e destek verdi. Matiz’in paylaşımını alıntılayan Cem Yılmaz, “Ah sevgili kardeşim, bunları konuşamazlar. Cem Uraz’a gülmüş eki ekii üküü yü konuşuyorlar, böyledir” dedi.

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Daha sonra bir paylaşım daha yapan Yılmaz, “Madem GQ değilsin ne GQ’yum diyorsun kurnaz. Bye” ifadelerini kullandı.

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