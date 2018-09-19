macOS için Safari 12 ile gelen yenilikler

Cupertino merkezli Apple, güncelleme üzerine güncelleme yayınladı. Dün gece iOS 12 ve watchOS 5 ile karşımıza çıkan Apple, macOS Mojave için 1 hafta daha bizleri bekletecek. Ancak Mojave ile gelecek olan Safari 12 sürpriz bir şekilde Mac App Store‘da indirime sunuldu.
Hız ve stabilite konusunda Chrome ile yarışabilecek pozisyona gelen Safari 12, macOS Sierra, macOS High Sierra ve macOS Mojave sürümlerine yüklenebiliyor. Peki, Safari 12 ile hangi yeni özellikler sisteme ekleniyor?
Safari 12 güncellemesi tüm macOS High Sierra kullanıcıları için önerilir ve gizlilik, uyumluluk ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.
Web sitesi simgelerini sekmeler halinde görüntüleme özelliği ekler.
Hesap yaratırken veya parola değiştirirken otomatik olarak güçlü, benzersiz parolalar önerir ve doldurur.
Yeniden kullanılan parolaları Safari Tercihleri’nde bayrakla işaretler.
Belirli web sitelerinde açılır pencerelere izin verme veya bunları engelleme desteği ekler.
Gömülü içeriğin ve sosyal medya düğmelerinin kullanıcı izni olmadan siteler arası dolaşmayı takip etmesini önler.
Reklamcıların Mac aygıtlarını bire bir tanımlama olasılığını azaltarak reklam yönlendirmeyi (retargeting) önler.
Dolaşma performansını olumsuz yönde etkileyecek Safari genişletmelerini otomatik olarak kapatır.
Yalnızca Apple tarafından incelenip onaylanmış olan eski Safari genişletmelerini destekleyerek güvenliği artırır.
Çoğu NPAPI yazılım eki için desteği sonlandırarak güvenliği artırır.
Güncellemeyi Mac App Store>Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
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