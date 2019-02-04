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Maduro iç savaş konusunda uyardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisine uygulanan baskı nedeniyle oluşabilecek bir iç savaşı göz ardı edemeyeceğini söyledi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün İspanyol televizyon programı Salvados ile gerçekleştirdiği televizyon röportajında kendisine uygulanan baskı nedeniyle oluşabilecek bir iç savaşı göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisine uygulanan baskı nedeniyle oluşabilecek bir iç savaşı göz ardı edemeyeceğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün İspanyol televizyon programı Salvados ile gerçekleştirdiği televizyon röportajında kendisine uygulanan baskı nedeniyle oluşabilecek bir iç savaşı göz ardı edemeyeceğini söyledi. Maduro, ABD Başkan’ı Donald Trump’ı ülkedeki krize müdahale etmesi durumunda Beyaz Saray’ı kanla lekelemiş olacağı konusunda uyardı ve AB’nin Pazar günü için yaptığı erken seçim çağrısını kabul etmedi.
Röportaj sırasında Maduro’ya, Venezulea’daki krizin iç savaşla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna, "Kimse bu soruyu kesin olarak cevaplayamaz. Her şey ABD ve Batılı müttefiklerinin saldırganlık düzeyine bağlı. İç işlerimize kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz ve kendimizi ülkemizi savunmaya hazırlıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Trump, ABD yayın kuruluşu CBS’e verdiği röportajda, askeri güç kullanımının "bir seçenek" olarak kalmaya devam ettiğini söylemiş, Maduro ise Trump’ı müdahale etmesi durumunda Vietnam Savaşı’nın tekrarlanacağı konusunda uyardı.
Haftasonu konuşan Nicolas Maduro, 2020 yılının sonunda düzenlenmesi planlanan parlamento seçimlerini öne çekme önerisini kabul ettiğini açıklamıştı. Avrupalı ülkeleriyse devlet başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasını talep ediyor.
Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika’nın erken seçim taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. AB üyesi ülkelerin Maduro’ya tanıdığı süre 3 Şubat pazar gecesi saat 00.00’da sona erdi.
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2 hafta önce devlet başkanlığı yemini etmesinin ardından Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, geçici devlet başkanı ilan edilmesi ülkede siyasi tansiyonu yükseltmişti.

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