Maduro'dan Venezuela-Kolombiya sınırındaki konteynerleri artırma kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin insani yardımlarını engellemek için Venezuela-Kolombiya sınırındaki konteyner sayısını artırma emri verdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Maduro, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun liderliğindeki muhaliflere, ABD tarafından yollanan "insani yardım" malzemelerini engellemek için yeni önlemler aldı.

Madoro, Venezuela'yı Kolombiya bağlayan Francisco de Paula Santander Köprüsü'ndeki konteyner sayısının artırılması emrini verdi.

Bu arada Venezuelalı muhalifler "insani yardım" girişimine ilişkin başkent Caracas’ta yaptıkları basın toplantısında 23 Şubat'ta ülkeye sadece 2 tırın girebildiğini duyurdu.

Muhaliflerin, kamyonların Brezilya sınırından geçtiği bilgisini paylaştığı toplantıda sözcüler, bölgede meydana gelen olaylarda 14 ile 25 arasında kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

