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Maganda uzman çavuş tutuklandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 00:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir düğünde havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne bir bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre Antalya’da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan babaanne Hüsne Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torunu Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalesinin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KELEPÇE

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Sinan G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA/DHA

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Uzman Çavuş maganda asker Kahramanmaraş düğün magandası

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