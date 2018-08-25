Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre Antalya’da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı.
Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan babaanne Hüsne Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Torunu Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalesinin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Sinan G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İHA/DHA
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Okuyucu Yorumları 1 yorum