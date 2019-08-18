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Mağarada sıkışan oğlak kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

Antalya'da mağaranın giriş kısmı kepçeyle genişletildi, sıkışan oğlak ise anne keçi sayesinde mağaradan çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üç gündür mağarada mahsur olan oğlak, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Karatepe Yaylası'nda yaşayan Furkan Çağlayan, 3 gün önce kaybolan oğlağını kardeşi Hamza Çağlayan ile ararken dar girişli bir mağarada olduğunu fark etti.

Hayvanını kurtaramayan Çağlayan, Gazipaşa Belediyesi ve Arama Kurtarma ekibinden yardım istedi. Karatepe Yaylası'na giden ekipler, yaklaşık iki saatlik yol açma çalışmasının ardından mağaraya ulaştı.

Kepçe ile mağaranın giriş bölümü genişletildi ve hayvanın mağaradan çıkması için anne keçi getirildi. Bir süre sonra mağaradan çıkan oğlak, annesinin yanına geldi.

Keçi ve yavrusu, daha sonra sahipleri tarafından ağıla götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa karetpe yaylası kurtarma Oğlak

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