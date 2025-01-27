Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Suni kürklerin geri dönüşüyle birlikte Stella McCartney gibi markalar, mantar miseli, ananas yaprağı ve muz kabuğu gibi vegan bileşenlerden üretilen materyalleri suni kürk alternatifleri olarak kullanarak çevre dostu çözümler sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımlar, modanın geleceğinde etik ve sürdürülebilir uygulamaların önemini vurguluyor. Biz de bu ilham verici yaklaşımdan yola çıkarak ünlülerden ve podyumlardan esinlendiğimiz özel bir suni kürk koleksiyonu oluşturduk. Trendleri yakından takip ediyor ve etik modayı benimsiyorsanız içeriğe göz atalım!

1. Yumuşacık şıklık: DeFacto Regular Fit Uzun Suni Kürk Ceket Mont

Dakota Johnson'ın kot pantolon ve sweatshirt ile kombinlediği kahverengi suni kürk, daha açık bir tondaki çanta, siyah bot, şapka ve gözlüklerle tamamlanıyor. Sokak stilinde oldukça ilgi çeken aktrisin kahverengi kürküne benzer bir modeli sizler için seçtik. Soğuk kış günlerinde hem sıcak kalmak hem de tarzını konuşturmak isteyenler için ideal bir seçenek olan DeFacto uzun suni kürk ceket, çıtçıtlı kapaması ve cepli yapısıyla da oldukça işlevsel!

Kullanıcılar ne diyor?

“Rengi ve duruşu çok güzel, bayıldım!”

“Çok güzel, göründüğünden daha kabarık.”

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2. Zamansız bir tasarım: Koton Yuvarlak Yaka Leopar Desenli Suni Kürk Yelek

Tina Leung'ın pileli beyaz gömlek ve mavi etekle uydurduğu kapitone detaylı kahverengi crop suni kürk, klasik kesimlerden farklı bir yerde duruyor. Biz de hem gündelik kombinlerinizi canlandıracak hem de özel günlerde fark yaratacak bir parçayı sizler için bulduk. Koton'un leopar desenli kolsuz suni kürk yeleği ile günlük giyimde kot pantolon ve sade bir kazakla casual bir görünüm yakalayabilir, gece davetlerinde saten bir etek ve topuklu ayakkabılarla sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok beğendim severek kullanıyorum.”

“Bayıldım! Harika ötesi, indirimde yakaladım. Çok güzel, dokusu ve kalitesi müthiş ”

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3. Gardırobunuzun yıldızı: DeFacto Suni Kürk Pelüş Kaban

Koyu gri bir yelek ve kumaş pantolonla birlikte giyen Gigi Hadid'in kapüşonlu pembe suni kürkü, mavi renkli süet ayakkabısı ve yüzükleriyle çok iyi bir uyum yakalamış. Listemizde yer alan ve kombinlerinize zarif bir dokunuş katacak DeFacto kabanla siz de farklı tarzları bu suni kürkle tamamlayabilirsiniz. Ribana detaylı kol ve etek uçlarıyla modern bir görünüme sahip olan kaban, soğuk günlerde hem sıcak hem de stil sahibi bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok havalı ve çok kaliteli bir peluş kaban, tam kalıp.”

“Çok beğendim renginden kalitesine çok güzel.”

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4. Kış soğuğuna meydan okuyan: Generic Beyaz Suni Kürk

Siyah beyaz zıtlığı yarattığı görünümde Kendall Jenner, beyaz suni kürkü siyah tayt, deri eldiven ve kemik çerçeveli gözlüklerle oluşturmuş. Biz de her ortamda gözleri üzerinize toplayan modern ve estetik bir tasarıma sahip Generic beyaz suni kürk kabanı sizler için listeledik. Standart boyuyla farklı vücut tiplerine uyum sağlayan kaban, hem günlük hem de özel gün kombinlerinizde dolabınızdaki her parçaya kolayca uyum sağlayacak!

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5. Şık ve uzun ömürlü: ONLY Suni Kürk Kaban

Tine Van Cauwenberghe'nin mavi kot pantolon ve kep şapkası, kahverengi omuz çantası ve ayakkabısıyla kombinlediği crop kesim suni kürk, influencer'ın bordo ojeleri ve altın renkli takılarıyla inanılmaz bir uyum yakalamış. Sizin için soğuk günlerde hem tarzı hem de sıcaklığı bir arada sunan ONLY’nin kahverengi suni kürk kabanı seçkimize ekledik. Zamansız sade tasarımıyla her yaşa hitap eden kaban, soğuk havalarda stilinizi tamamlayacak mükemmel bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“Fermuar ve kapüşon sporluk katmış. Only kalitesine diyecek bir şey yok. Suni kürk tüylerinin dökülmemesi şahane! Kaliteli.”

“Biraz daha oversize dursun ya da ben geniş geniş giyeyim rahat olsun diyorsanız kalıbı bence küçük. Sırt kısmından gerdi, onun dışında dokusu vs. güzel.”

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6. Hayvan desenleriyle fark yaratan: DeFacto Leopar Desenli Uzun Suni Kürk Kaban

Hailey Bieber'ın leopar desenli suni kürkü 2024/2025 Sonbahar Kış sezonunun iki trendini de birleştiriyor. Modelin basic bir üst ve kot pantolon seçimi parıltılı aksesuarlarla birlikte suni kürkün daha da göz alıcı görünmesini sağlıyor. Koleksiyonumuzda yer alan DeFacto'nun leopar desenli uzun suni kürk kabanı da stilinizi soğuk havalarda bile ön plana çıkarmak için harika bir alternatif! Yumuşak dokusu ve modern kesimi sayesinde hem sıcacık hissedip hem de göz alıcı görüneceğiniz kabanı hem günlük kullanımlar için hem de özel günlerde giyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Göründüğü gibi muhteşem bir ürün iyi ki almışım bedeniniz ne ise onu alın ben 36 bedenim s beden aldım tam durması gerektiği gibi.”

“Aynen resimdeki gibi. Büyük beden. Çok beğenmeyenler 1 beden küçük alabilir.”

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7. Minimal ve modern tarz için: Bianco Lucci Premium Suni Kürk Ceket

Siyah suni kürk ceketini mavi kot pantolon, gri kazak ve süet dokudaki kahverengi botlarıyla uyduran Hafsanur Sancaktutan, aksesuar konusunda siyah bir çanta ve gözlüğün yanında örme beyaz eldiven ve suni kürk detaylı siyah bir şapka kullanıyor. Sokak stili konusunda çok iyi bir örnek olan oyuncunun suni kürküne alternatif olabilecek bir ceketi, sizler için koleksiyonumuza dahil ettik. Siyah rengi ve düz deseniyle sade bir zarafet sunarken casual tasarımıyla günlük kombinlerinize de adapte edebileceğiniz Bianco Lucci suni kürk ceketi, farklı etkinlikler için dolabınızdaki parçalarla kolayca uydurabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşacık! Beklediğimden iyi geldi, tam bir fiyat performans.”

“Uzun boylularda crop oluyor ama yine de sevdim.”

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8. Adeta bulutlara sarılıyor hissi veren: Eva Clothing Beyaz Uzun Suni Kürk Kaban

Beyazlar içinde gördüğümüz Dua Lipa, suni kürk trendini yaygınlaşmasında büyük rol oynayan isimlerden. New York sokaklarında farklı renk ve modeldeki suni kürklerle karşımıza çıkan şarkıcının bu kombini, 2025 Radical Optimism Dünya turu için verdiği fotoğraf çekiminden. Beyaz şort ve ışıltılı bir bra kullanan ünlü isim, ayakkabı tercihinde de altın rengindeki ışıltılı bir modele yöneliyor. Cherry cola saçları ve altın rengi küpeleriyle de göz alıcı bir kontrast yaratan şarkıcının beyaz suni kürk kabanına alternatif olabilecek bir tasarıma listemizde yer verdik. Peluş dokusuyla sıcacık bir kış geçirme garantisi veren Eva Clothing’in beyaz uzun suni kürk kabanı, gündüzden geceye her ortamda görünümünüzü kusursuzca tamamlayacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel, bir kere asla tüy dökmüyor. Sıcak tutma kapasitesi iyi, gerçekten çok şık.”

“Ürün görselinden daha kaliteli. Yumuşacık, aşırı beğendim. Çok teşekkür ederim.”

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9. Sezonun vazgeçilmezi: Bianco Lucci Yakalı Suni Kürk Mont

Toni Garrn'ın siyah parçalarla birlikte kullandığı kahverengi rengi kürkü tüm gözleri mankende topluyor. Siyah kumaş pantalonun üzerine siyah bra ve transparan bir bluz giyen model, sivri burun siyah topuklu botlarıyla da görünümünü sofistike hale getiriyor. Aksesuar olarak siyah cat eye gözlükler ve altın küpe ve kolye tercih eden ünlü ismin kürküne benzer bir modeli sizler için bulduk. Bianco Lucci suni kürk mont, casual stilini soğuk havalarda da sürdürmek isteyenler için harika bir seçenek. Kahverengi tonuyla her kıyafete uyum sağlayan mont, düz deseni ve dokuma kumaşıyla da günlük kombinlerinizi estetik ve konforlu bir şekilde tamamlayacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel gerçekten. Dokusu, yumuşaklığı ve tüylerin sıklığı gerçek kürke çok benziyor. Rengi de çok tatlı, fotoğrafta daha sıcak tonda olsa da hayatta daha soğuk tonda.”

“Rengi, dokusu ve modeli o kadar güzel ki buradan aldığım ikinci kürk ve pişman etmedi.”

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10. Oversize şıklığı sevenlere özel: WoolnClyde Mavi Oversize Uzun Suni Kürk Ceket Mont

Bella Hadid'in beyaz ve parıltılı takılarla oluşturduğu mavi kürk kombini modelin daha da ışıldamasını sağlamış. Straplez kesim mini beyaz bir kot elbise giyen model, kalın topuklu beyaz ayakkabılarını aynı renk diz altı çoraplarla kullanırken aksesuarda minimalist bir yaklaşımla parıltılı kolye ve yüzük takmayı seçmiş. Biz de günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda kendinizi çok iyi hissedeceğiniz WoolnClyde’nin mavi oversize suni kürk montuna seçkimizde yermek istedik. Modern tasarımıyla kış sezonunun favori parçası olmaya aday mont, kalın yapısıyla soğuk havalarda sıcacık tutarken çift cep detaylarıyla da pratiklik kazanıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel, dokunuşu tüylü tüylü, yumuşacık ve sıcacık. Çok güzel, rengi bir başka güzel, teşekkürler.”

“Aşırı güzel kaliteli. Tam bedeninizi almayı öneririm, biraz bol duruşu var.”

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