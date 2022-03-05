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"Mahalle Bilim Kurulu" 'ölürsün' dediği için 30 sene ameliyat olmadı! Felç kalıyordu

05.03.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyun fıtığı hastası 73 yaşındaki Mehmet Keskin, 30 sene boyunca ‘Mahalle Bilim Kurulu’ olarak adlandırdığı arkadaşlarını dinleyerek ameliyat olmadı. Hastalığın son evresinde doktora giden yaşlı adam, 2 saat süren ve titanyum omurganın takıldığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Arkadaşlarına sitem ederek vatandaşları uyaran yaşlı adam, “Tıp okuyanla okumayan bir olmaz. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” dedi.

Osmaniyeli 73 yaşındaki Mehmet Keskin, 30 sene boyunca boyun fıtığına bağlı yürüme bozukluğu, her iki kolda hareket ve güç kaybı şikayetleri yaşadı. Ancak Keskin’in ‘Mahalle Bilim Kurulu’ olarak adlandırdığı arkadaşlarının sürekli olarak ‘Ameliyat olma ölürsün, felç kalırsın’ demeleri ameliyat olmayı ertelemesine neden oldu. Geçen ay ise Mehmet Keskin, rahatsızlığı daha da arttığı için hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Mehmet Keskin’e servikal spondilomiyelopati (boyunda omurilik darlığı) tanısı konuldu.

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AYNI GÜN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Geçen hafta ameliyat olan Mehmet Keskin, mikro cerrahi yöntemle yapılan ve 2 saat süren ameliyatta, özelliğini kaybetmiş omurga çıkartılıp, omurilikteki tüm hasar giderilirken Keskin’e de titanyumdan omurga konuldu. Aynı gün yürümeye başlayan Mehmet Keskin, 3 gün sonra da taburcu edildi.

"AMELİYATTAN KORKTUM"

30 yıldır ameliyat olmadığını, hastalığın son evresinde hastaneye geldiğini söyleyen Mehmet Keskin, “Yürüyebiliyorum. Kollarımı kaldırabiliyorum. Allah herkesten razı olsun. Ameliyata girmeden önce çok korktum ve herkesle helalleşmiştim” dedi.

"30 YILDIR AMELİYAT FİKRİNDEN CAYDIRDILAR"

Arkadaşları tarafından ameliyatının geciktiğini belirten Keskin, “Beni 30 yıldır ameliyat fikrinden caydırdılar. Hocamıza da söyledim ‘Siz tıp okumuşsunuz ama onlar tıp okumadan doktor olmuşlar’ dedim. Bana sürekli ‘gitme’ dediler bu hale geldim. İçime bir korku yerleşti, doktora gitmedim. 30 yıl önce olsaydım böyle olmazdı, bu kadar çok dert yaşamazdım. İnsanlar kimseyi dinlemesin. Tıp okuyanla okumayan bir olmaz. Buna lütfen dikkat etsinler. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” diye konuştu.

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