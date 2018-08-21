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Mahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesine bağlı Değirmigöl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 50 yıldır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü.

Mahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesine bağlı Değirmigöl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 50 yıldır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü. Mahalle halkının bir alanda kestiği kurbanlıkların etleri bir araya toplanıp, kurban kesen, kesmeyen ayrımı yapılmadan bütün evlere kişi sayısına göre eşit şekilde dağıtılıyor.
Saray ilçesinin 750 nüfuslu Değirmigöl Mahallesi'nde oturan vatandaşlar bayramı coşkuyla karşılarken, 50 yıllık kurban kesme geleneklerini de sürdürüyor. Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlar, toplanıp mahallede belirlenen alanda kurbanlarını kesiyor. El birliğiyle kesilen ve parçalanan etler, ortak havuzda toplanarak tartılıyor. Daha sonra mahallede bulunan her evdeki kişi sayısına göre mahalle muhtarının öncülüğünde dağıtılıyor. Kurban etleri dağıtıldıktan sonra eğer kalan et varsa, mahallede durumu çok kötü olan evlere paylaştırılıyor. Bu geleneğin devam ettirilmesi için çocuklar da alana getiriliyor.
Mahalle Muhtarı Turgut Yaman, babalarından, dedelerinden gördükleri bu geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaman, "Biz atalarımızdan böyle gördük. Kurban kesme gücü olan bütün vatandaşlar aynı yerde kurbanlarımızı kesip bir havuzda topluyoruz. Ben önceden hangi evde, kaç kişi varsa bunları not ediyorum. Ve kesilen kurbanlıklar adaletli bir şekilde tartıldıktan sonra her evin sayısına göre dağıtıyoruz. Bu uygulamaya herkes katılıyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Dağtılan etlerden kalan varsa durumu en kötü olan ailelere paylaştırılıyor" dedi.
Mahalleli de bayram sabahı dayanışma içinde yaptıkları bu uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Mahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyorMahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyorMahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyorMahallede kesilen kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor

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