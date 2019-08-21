Mahkeme kararında direndi; gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damadına 37 yıl 6 ay hapis cezası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) KAYINPEDERİ Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil’i de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemil Karanfil, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.Mahkeme eski kararında direndi ve sanık Karanfil’i "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi "Eşi kasten öldürme" suçundan eksik ceza tayin edildiği ve suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmediği gerekçeleriyle davanın bozulmasına hükmetmişti. BOZMA KARARININ ARDINDAN DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, bozma kararını okudu ve bozma kararı gereğince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına tebligat yapıldığı, yapılan yoklamada avukatın duruşmada hazır bulunmadığını belirtti. Şikayetçilerin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. "CEZA ALT SINIRDAN VERİLMEMİŞ MAHKEME TAKDİR HAKKINI KULLANMIŞTIR" Sanık avukatı da "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekiline meşruhatlı bir çağrı kağıdı çıkarılmasını sırf bu nedenle dosyanın bir kez daha mahkemeye iade edilmesinin engellenmesini öncelikle talep ediyoruz. Ayrıca ceza alt sınırdan verilmemiş mahkeme takdir hakkını kullanmıştır. Aksi takdirde mağdurun yaralanmasının niteliği ile ilgili değerlendirme yapılması bakımından rapor alınması gerekir" ifadelerini kullandı. "DOSYADAKİ MEVCUT RAPORLAR DA DİKKATE ALINARAK BAŞKACA BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ" Mahkeme heyeti de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına duruşma gününün tebliğ edildiğini, buna rağmen duruşmada hazır olmadığı gibi herhangi bir beyanda da bulunmadığını belirterek, usule ilişkin bu yönden başkaca işlem yapılmasına gerek bulunmadığını belirtti. Mahkeme heyeti usulü eksiklik nedeniyle bozularak iade edilen dosyada Bölge Adliye Mahkemesi'nce esasa girilip eksik ceza tayin edilmiş olduğu bildirilmiş ise de cezanın eksik olduğunun İstinaf Mahkemesi'nce takdir edilmesi halinde bu mahkemenin kendisi karar verilebileceğinden bu yönden mağdurun Ali Tıp Kurumu'ndan raporunun aldırılmasına yaralanma derecesinin araştırılmasına, yaralanma niteliğinin belirlenmesine yönelik dosyadaki mevcut raporlar da dikkate alınarak başkaca bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. "EŞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM OLAMAZ" Söz verilen sanık Karanfil "Benim eşimi öldürmek gibi bir kastım olamaz. Yaralama dahi aklımdan geçmiyordu. Buna ilişkin savunmamı tekrar ediyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil’i “Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil’e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil’i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, “iyi hal" indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Böylece Karanfil toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı. OLAYIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: 9 yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşındı. Boşanma davasında vazgeçen Karanfil çifti birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam etti. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil'inde ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Hep birlikte görüştüklerinde yine aralarında tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulundu. Kadir Demirel ile Cemil karanfil karşılıklı konuştukları sonrada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil'in ani bir kararla belinde bulunan bıçağı alarak odaya döndü. Kadir Demirel'e 4 kez, eşi Esma Karanfile de bir kez vurdu. Cemil Karanfil, Kadir Demirel'in vefatına, Esma Karanfil'in de ağır yalanmasına sebep oldu. Olayın ardından firar eden Cemil Karanfil 106 gün sonra İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. 30 Mayıs 2018'de yapılan yargılamada sanık Karanfil “Kasten adam öldürme “ suçundan 25 yıl hapis cezasına, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi "Eşi kasten öldürme" suçundan eksik ceza tayin edildiği ve suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmediği gerekçeleriyle davanın bozulmasına 22 Mart 2019 tarihinde oy birliğiyle karar verilmişti.



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