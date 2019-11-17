HABER

Mahkeme, Ömer el-Beşir hakkındaki kararını 14 Aralık'ta açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 00:41 | Son Güncelleme

Mahkeme, Ömer el-Beşir hakkındaki kararını 14 Aralık'ta açıklayacak

Sudan'da yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmak suçlarından yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki kararın 14 Aralık'taki duruşmada verileceği bildirildi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, on birinci kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsünde düzenlenen duruşmada, savunma makamının şahidi Sudan Sayıştay Başkanı Tahir Abdulkayyum'un ifadesine başvuruldu.

Beşir'in konutunda ele geçirilen paraların akıbeti sorulan Sayıştay Başkanı Abdulkayyum, Beşir'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan aldığını belirtiği paraların nerelerde kullanıldığından haberdar olmadığını savundu.

Abdulkayyum, Cumhurbaşkanlığının 2018 denetlemelerinde herhangi bir mali usulsüzlüğe rastlanılmadığını sözlerine ekledi.

Beşir'in savunma heyeti avukatlarından Muhammed Hasan el-Emin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki kararın 14 Aralık'ta verileceğini söyledi.

Emin, Beşir'in avukatlarının, gelecek duruşmadaki savunmalarında, müvekkillerinin şahsına tek dolar dahi harcamadığını, paraları şahitlerin de huzurunda Sudan ulsal güvenliği, sağlık ve eğitimin desteklenmesi projelerinde sarf ettiğini tekrar vurgulayacaklarını belirtti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde kullandığını öne sürmüştü.

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Isparta’da kaza yapan kamyonetin çarptığı elektrik direği evin çatısına devrildi: 2 ağır yaralıIsparta’da kaza yapan kamyonetin çarptığı elektrik direği evin çatısına devrildi: 2 ağır yaralı
TIR'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandıTIR'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömer el-Beşir Sudan

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!

Son dakika! Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.