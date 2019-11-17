Mahkeme, Ömer el-Beşir hakkındaki kararını 14 Aralık'ta açıklayacak

Abdulkayyum, Cumhurbaşkanlığının 2018 denetlemelerinde herhangi bir mali usulsüzlüğe rastlanılmadığını sözlerine ekledi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, on birinci kez hakim karşısına çıktı.

Emin, Beşir'in avukatlarının, gelecek duruşmadaki savunmalarında, müvekkillerinin şahsına tek dolar dahi harcamadığını, paraları şahitlerin de huzurunda Sudan ulsal güvenliği, sağlık ve eğitimin desteklenmesi projelerinde sarf ettiğini tekrar vurgulayacaklarını belirtti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde kullandığını öne sürmüştü.

