Mahkemede karar çıkmadı şehit babası isyan etti: Ailece çöktük, bittik

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET VE 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 16 Mart'taki 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. 27 Nisan'daki son duruşmada kamera kayıtları dosyası gönderilerek istenen bilirkişi raporunda, herhangi bir değişiklik olmazken, yeni görüntülerin de bulunmadığı belirtildi. 5'inci duruşmada hakeme heyeti, mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere sanık müdafilerine süre verdi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen 7'nci duruşmasında tutuklu sanık Fatih Özturan mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise Samsun'un Bafra ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar yer aldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, davanın asıl hakimlerinin karar vermesini beyan ederek duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan Fatih Özturan'ın tutukluluk, Efe Özturan'ın ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol halinin devamına karar verdi.

'BU İŞİN ARTIK UZAMASINI İSTEMİYORUZ'

Duruşma çıkışı konuşan şehit Yangöz'ün babası Şahin Yangöz, "Mart ayında yapılan duruşmada savcı mütalaasını okudu. O tarihten bu yana 4 duruşma geçti hala sonuç çıkmadı. Mayıs ayında yapılan duruşmada hakim hazirandaki celse için 'karar duruşması' dedi. Haziranda görülen duruşmada katilin avukatı rapor alarak mazeret bildirdi. Bilerek duruşmaya katılmadı. Karşı tarafın avukatları davayı uzatmak istiyor. Efe Özturan halen serbest. Tutuklanmasını talep ettik. Mahkeme başkanının tayini çıktığı için farklı hakimler katıldı. Duruşma yine ertelendi. Bu işin artık uzamasını istemiyoruz. Ailecek çöktük, bittik, artık mahkemenin kararını vermesini istiyoruz" dedi.

Avukat Ömer Turan Osmanoğlu da "Bir sonraki celse karar duruşması mı ondan da emin değiliz. Mahkemenin kendi hakimleri yok. Görevli hakimler duruşmaya çıkıyor onlar da karar vermiyorlar. Hakimler, mahkemenin kendi hakimleri gelsin onlar karar versinler diye beyanda bulundular. Bu dosyada bunun olmaması gerekiyor. İnşallah 21 Eylül'de karar çıkar diye umut ediyoruz" diye konuştu.

(DHA)



