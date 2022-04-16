Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ah Hayal çok güzelsin"

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, dizideki performansındaki gibi sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlk bölümü geçtiğimiz yılın Aralık ayında izleyiciyle buluşan dizinin oyuncu kadrosunda Hayal Köse'nin yanı sıra Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimler yer alıyor.

İzleyicinin Perşembe günlerini iple çekmesine sebep olan dizinin güzel yıldızı Hayal Köseoğlu, çarpıcı bir paylaşımda daha bulundu.

HAYAL KÖSE GÖĞÜS DEKOLTELİ FOTOĞRAFI İLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Makyaj Sanatçısı Selen Karabulut, ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaşınca, Hayal Köseoğlu da söz konusu paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi.

HAYRANLARI ALEV VE BOMBA EMOJİLERİ GÖNDERDİ

Ünlü oyuncunun hayranları "Ah Hayal çok güzelsin", "Aman Allah'ım", "Bayılıyorum sana!" gibi yorumlarda bulundu.

Instagram kullanıcıları yorumların yanı sıra alev, bomba gibi emojiler ile fotoğrafı beğendiklerini de vurguladı.

İşte Hayal Köseoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

Aşığım bu kadına

Çok güzellsin!

Omg! You killed me (Aman Allah'ım! Beni öldürdün!)

Barbie gibisin...



