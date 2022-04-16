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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ah Hayal çok güzelsin"

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ah Hayal çok güzelsin"

16.04.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle televizyon izleyicisinden tam not alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı. Söz konusu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Instagram kullanıcıları, yaptıkları yorumların yanı sıra alev, bomba gibi emojiler ile beğenilerini ifade etti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Ah Hayal çok güzelsin"

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, dizideki performansındaki gibi sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

İlk bölümü geçtiğimiz yılın Aralık ayında izleyiciyle buluşan dizinin oyuncu kadrosunda Hayal Köse'nin yanı sıra Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimler yer alıyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

İzleyicinin Perşembe günlerini iple çekmesine sebep olan dizinin güzel yıldızı Hayal Köseoğlu, çarpıcı bir paylaşımda daha bulundu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

HAYAL KÖSE GÖĞÜS DEKOLTELİ FOTOĞRAFI İLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Makyaj Sanatçısı Selen Karabulut, ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaşınca, Hayal Köseoğlu da söz konusu paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

HAYRANLARI ALEV VE BOMBA EMOJİLERİ GÖNDERDİ

Ünlü oyuncunun hayranları "Ah Hayal çok güzelsin", "Aman Allah'ım", "Bayılıyorum sana!" gibi yorumlarda bulundu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

Instagram kullanıcıları yorumların yanı sıra alev, bomba gibi emojiler ile fotoğrafı beğendiklerini de vurguladı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

İşte Hayal Köseoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

  • Aşığım bu kadına

  • Çok güzellsin!

  • Omg! You killed me (Aman Allah'ım! Beni öldürdün!)

  • Barbie gibisin...

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekolteli pozunu paylaştı!

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Hayal Köseoğlu
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