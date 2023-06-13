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Mahsun Kırmızıgül ‘Prestij Meselesi’ davasını kazandı

13.06.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı davada mahkeme, Volkan Topal’ın filmin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.

Mahsun Kırmızıgül ‘Prestij Meselesi’ davasını kazandı

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül’e ve yapımcı şirkete dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal’ın tedbir talebinin reddine hükmetti.

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Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.

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Mahsun Kırmızıgül hilmi topaloğlu

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